“Me l’hanno detto in confessionale”. Grande Fratello, Anita svela ad Alessio: regia in imbarazzo

Dentro la casa del Grande fratello esistono concorrenti di serie A e concorrenti di serie B? È la polemica che tiene banco in queste ore sul web, alimentata anche da due nuove clip in cui Anita confida ad Alessio di avere avuto alcune informazioni in via esclusiva dal GF in confessionale. Mentre la concorrente ne parlava all’improvviso sparito l’audio. Un mistero.

Anita in questi giorni è sotto i riflettori per la sua relazione con Alessio Falsone. La ragazza ha ricevuto molte critiche per il modo con cui ha iniziato questa relazione, archiviando cioè in un attimo la sua relazione di 10 anni con il suo fidanzato Edoardo.

Grande Fratello, Anita ad Alessio: “Il GF mi ha detto che succede”. Rivolta sul web

Lei si è sfogata con Sergio: “Per quanto riguarda Edo, quando sono entrata io gli ho detto: dato che è una mia scelta entrare qui, viviti la tua vita. Paradossalmente ho pensato 5 mesi mezzo, nonostante non fossimo insieme. È questo che mi da scandalizza a me, io non l’ho potuto scegliere, perché mentre io controllo ogni cosa, mi fa pensare il fatto che con Alessio io ho perso il controllo, questa è già una scelta, una risposta. Io sono spaventata, io sono stata cinque mesi chiusa in casa resistendo a tutto ma anche al minimo rispetto che io non dovevo. Pensa io come sto a vedermi cosi andare a letto cosi, svegliarmi così e dirmi: come ti è vento in mente, come, perche mai”.

Secondo Beatrice Luzzi invece quella di Anita è una mossa calcolata: “Sono cinque mesi che ci dici che sei impegnata, Edoardo, il padre dei miei figli, tempo una settima ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo, c’è sicuramente strategia, perché una che è stata sempre controllata e fredda come lei, improvvisamente non si riesce a controllare”.

Poco fa Anita è uscita dal confessionale e ha fatto una rivelazione ad Alessio: “ È stato troppo carino il Grande Fratello, te lo giuro. Mi ha detto cose che mi volevo sentir dire, sono contenta. Di loro non c’è nessuno che mi dice il contrario, un po’ perché gli conviene, perché…”. A questo punto è saltato l’audio, come se sia stato tolto.

In una seconda clip, Anita dice: “Armi che non si possono usare, perché non bisogna mai sconfinare. Se sconfini vuol dire che non stai giocando leale e io voglio giocare leale”. “Mi hanno detto di dire quello che penso”. E anche in questo caso all’improvviso è sparito l’audio.