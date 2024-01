Il Grande Fratello torna in diretta l’8 gennaio e mai come questa volta la puntata è così attesa. Sarà infatti perlopiù incentrata sull’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi a seguito del lutto per la morte del padre e di conseguenza degli atteggiamenti avuti dagli altri inquilini. L’addio dell’attrice ha molto scosso Vittorio, che però è stato uno dei pochi a mostrarsi visibilmente dispiaciuto. Altri infatti si sono distinti per comportamenti poco carini e rispettosi, che hanno indignato il pubblico e lo stesso Alfonso Signorini.

È poi notizia delle ultime ore quella di un possibile ritorno nella Casa di Beatrice Luzzi. Secondo le news e anticipazioni del Grande Fratello, l’8 gennaio l’attrice tornerà dai suoi compagni per restare. E, sempre stando agli spoiler che girano in rete, anche un presunto provvedimento disciplinare che potrebbe coinvolgere alcuni concorrenti. Il motivo? Sempre gli atteggiamenti avuti a seguito del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi e che la produzione sarebbe pronta a punire.

Anita prima della puntata GF, il pubblico: “Sa già tutto”

I rumor parlano di una convocazione in studio e lì potrebbe esserci una squalifica o un televoto flash che potrebbe portare all’eliminazione immediata. Sono notizie da prendere con le pinze, ma a giudicare dal clima in Casa c’è chi sa che sta per succedere qualcosa di grosso. Una a caso, Anita Olivieri.

La concorrente romana tanto criticata soprattutto in questi giorni e che insieme anche a Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Garibaldi e Rosy Chin rischierebbe un provvedimento ha parlato di una sua ‘premonizione’ sulla puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio: “Ho il terrore, non mi va di spiegare i motivi ma ho il terrore“, ha detto a proposito del nuovo appuntamento in diretta.

Plurilaureata: ‘ho il terrore per domani, non mi va di spiegare i motivi ma ho il terrore’



MUSICA PER LE MIE ORECCHIE #grandefratello #gf pic.twitter.com/16qWbrvSrQ — Aurora 🪩💸👸🏻 (@Aurora300303072) January 7, 2024

Spero che l’abbiano avvertita di fare la valigia — chiara – perlavatiero era (@chiaraavip) January 7, 2024

Un “terrore”, questo di Anita, che secondo molti è dettato dal fatto che uno degli autori le abbia spifferato quello che sta accadendo. “È già stata avvisata come al solito , le sue solite premonizioni…”, “Aridaje coi sogni“ e “Spero che l’abbiano avvertita di fare la valigia“, scrivono su X gli utenti convinti, da diverso tempo ormai, che la concorrente abbia un feeling particolare con uno degli autori.