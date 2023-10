Parolacce, volgarità, bestemmie e gesti violenti. Nella storia del Grande Fratello si possono contare numerose squalifiche di concorrenti vip o di un nip, quando scappa una parola fuori posto gli autori sono intransigenti e l’espulsione è immediata. Dall’11 settembre la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato in onda e quest’anno, dopo l’esperienza del GF Vip 7 e le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi, le regole sono molto severe. Durante i tanti anni della messa in onda del Grande Fratello, versione vip e nip, sono stati tanti i concorrenti squalificati.

Ricordiamo l’uscita flash di Riccardo Fogli dello scorso anno, che avrebbe pronunciato una bestemmia poco dopo l’ingresso nella Casa. Per lo stesso motivo erano stati cacciati anche Stefano Bettarini, Gianluca Impastato, Marco Predolin e i il nip Mirko dell’edizione nip numero 8. Molto discusse anche le squalifiche di Salvo Veneziano, arrivata per aver pronunciato parole sessiste sulla concorrente Elisa De Panicis, quella del cantante Fausto Leali che ha detto la cosiddetta ‘N word’.

Grande Fratello, Anita rischia la squalifica

E ancora quelle storiche di Guido Genovesi, concorrente del Grande Fratello 5 cacciato dalla Casa per aver detto una bestemmia alla scoperta di dover tornare nel tugurio. Il toscano è stato il primo a essere squalificato per aver pronunciato una bestemmia. I concorrenti del Grande Fratello in corso sembrano comportarsi bene, anche se nelle ultime ore una delle concorrenti è finita nell’occhio del ciclone a causa di una frase contro gli omosessuali. Stiamo parlando di Anita, giovane che nelle ultime ore ha avuto diversi scontri con Beatrice Luzzi, grande protagonista di questa edizione.

“Pensa ad avere una madre cosi. Follia. Scappi. È una persona fuori di testa”, ha detto senza mezzi termiti Anita parlando dell’attrice che in passato ha vestito i panni di Eva Bonelli in Vivere. Parole che hanno scatenato la reazione dei fan della Luzzi, i queli nelle ultime ore hanno pubblicato un video che potrebbe portare alla squalifica della giovane concorrente.

Anita: comunque ho battuto tutti e quattro questi FROCI!



Come come Anita??

Quando intelligenza non significa avere le lauree#GrandeFratello pic.twitter.com/KS5K8KfNhI — 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁✨ (@iAmSoLight) October 25, 2023

In un video pubblicato sui social, Anita di vanta di aver battuto altri inquilini del Grande Fratello e nel farlo sembra pronunciare una frase omofoba e denigratoria che spesso di usa per parlare degli omosessuali. Secondo alcuni la concorrente del GF avrebbe detto ”fr***”, cosa che comporterebbe l’immediata squalifica dal gioco, mentre altri utenti hanno commentato spiegando che la parola usata da Anita è “flosci“, riferendosi agli altri coinquilini. Anita non gode proprio di buona fama sul web e infatti molti utenti hanno chiesto la squalifica della concorrente mettendo in ballo anche il suo comportamento e le sue affermazioni contro Beatrice Luzzi.