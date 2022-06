Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo tre anni di assenza dal dating show di Canale 5 e da quel Trono Over che l’aveva resa famosa, l’ex dama di Uomini e Donne torna furiosa, racconta alcuni retroscena sul suo addio a Uomini e Donne e si leva qualche sassolino dalla scarpa.

Forte e sicura di sé, la dama di origini napoletane non ha mai nascosto l’intenzione di incontrare un uomo che, oltre a regalarle l’amore, le permettesse di vivere una vita agiata e proprio per questo motivo è spesso finita al centro delle polemiche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Speri ma anche degli spessi protagonisti dei parterre maschile e femminile. Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo la sua uscita di scena.





Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti

Non è la prima volta che Angela di Iorio critica il dating show e va contro UeD, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Lo aveva fatto qualche tempo fa a Meteoweek aveva confessato: “Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in tv e si percepisce da casa. È come se fosse tutto pilotato. Basti pensare che i corteggiatori spesso vengono in studio perché chiamati da loro e sono molti gli uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare, ma non sono mai stati interpellati”.

Intervista da PiùDonna.it, Angela Di Iorio ha dato il suo giudizio sulla sua esperienza a UeD criticando gli opinionisti Tina e Gianni: “Inizialmente ero molto entusiasta della mia esperienza a uomini e Donne. All’epoca avevo mal di gambe, ma ero talmente contenta di andare lì che spariva anche il dolore. Ma poi le lacrime hanno preso il sopravvento sui sorrisi. Mi massacravano. Tina magari mi faceva anche sorridere, ma Gianni mi faceva arrabbiare troppo. Ce l’aveva con me perché durante una delle prime puntate c’era un signore siciliano che mi era simpatico”.

E ancora: “Subito, la settimana successiva, mi mettono in mezzo allo studio con questo signore. Lui mi disse che dovevo trasferirmi in Sicilia e io mi arrabbiai. Lo avevo appena conosciuto. Dal nervoso avevo un bicchiere d’acqua in mano e gli dissi che avrei potuto lanciarglielo in faccia. Probabilmente da allora mi ha preso in antipatia”.

Angela di Iorio contro UeD, Maria De Filippi, la conduttrice di Uomini e Donne: “Loro hanno provato a convincermi in tutti i modi a rimanere. Ero stata offesa da un signore di Roma, Beniamino, e nessuno era intervenuto per difendermi. Ma mi ha offesa anche Maria che non è intervenuta. Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto. Sicuramente perché quando piangevo e mi arrabbiavo, io facevo audience. Io ci tornerei solo a una condizione: che Maria parli con me”.

