“Ora ce n’è Coviddi”. Angela da Mondello, che trasformazione: ecco come è diventata

Angela Chianello, l’annuncio arriva solo oggi. Il suo nome è diventato chiacchieratissimo come “Angela da Mondello”, la negazionista per eccellenza dell’esistenza del virus che ormai da diverso tempo sta chiamando il Governo a gestire anche in Italia l’emergenza sanitaria. La notizia viene lanciata direttamente dal profilo Instagram della diretta interessata. Ecco di cosa si tratta.

Purtroppo il papà di Angela Chianello è risultato positivo al Covid e l’annuncio non poteva che sopraggiungere sul profilo social della negazionista diventata ormai famosa e più che chiacchierata. L’annuncio della positività del padre ha suscitato non poco clamore mediatico: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, con queste parole Angela si è rivolta ai suoi 120 mila follower.

Tutti ricorderanno Angela e il suo famoso “non ce n’è coviddi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Un vero e proprio tormentone con tanto di canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. E a distanza di tempo, la negazionista è costretta a far fronte a quanti hanno commentato la notizia con espressioni del genere “ben ti sta” e ancora “Peccato non l’abbia preso tu”





“Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee”.

Queste le parole con cui Angela, dunque, ha pensato di rispondere alle aspre critiche in un momento familiare che merita il dovuto rispetto: “Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.