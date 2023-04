Amici 22 si appresta ad affrontare una nuova puntata del serale, ma a poche ore dalla messa in onda è intervenuto Andreas Muller che ha sferrato un attacco ben preciso. Ha deciso di concedersi alle domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram ed inevitabilmente c’è stato un quesito sul talent show di Maria De Filippi. E le sue parole sono state viste come una vera e propria bordata nei confronti del programma. E c’è una motivazione particolare che ha fatto indispettire il compagno di Veronica Peparini.

Intanto, prima di dirvi cosa ha detto su Amici 22 Andreas Muller, si è saputo in anticipo chi verrà eliminato nella quinta puntata. L’esclusione è uscita da due nomi, ovvero Federica Andreani e Ramon Agnelli. La prima è una cantante, mentre il secondo è un ballerino. Amedeo Venza ha rivelato che a perdere il ballottaggio sarebbe stata Federica, che faceva parte della squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Per tutti i dettagli occorrerà aspettare la trasmissione, prevista nella serata di sabato 15 aprile.

Amici 22, la critica di Andreas Muller al programma

Molti telespettatori hanno protestato con Amici 22 per diverse eliminazioni. E a quanto pare anche Andreas Muller non è stato proprio entusiasta delle decisioni prese nelle ultime settimane. In tanti ritengono che siano stati mandati via troppo frettolosamente elementi validi, che potevano arrivare fino in fondo ma non li è stato permesso. E anche il ballerino 26enne ha deciso di dire la sua, contestando in un certo senso le scelte fin qui fatte. Vediamo cosa ha detto esattamente ad un suo follower.

Questo fan di Andreas gli ha chiesto: “Chi ti piace di Amici della categoria ballo?“. E la sua replica è stata molto decisa: “Quelli che sono usciti“. I ballerini finora eliminati sono stati Megan, Gianmarco, Samu ed Alessio ed erano apprezzati dal partner della Peparini. Non avrebbe mai optato per questi addii, ma alla fine è successo questo col pubblico che si è inferocito non poco. Staremo a vedere se Muller interverrà ancora sul programma di Canale 5, anche dopo la quinta puntata del serale.

Andreas Muller è stato il vincitore della sedicesima edizione di Amici. Nel 2019 ha lavorato nel corpo di ballo del Festival di Sanremo e poi era tornato nel programma di Maria De Filippi in veste di assistente e ballerino professionista.