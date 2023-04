Adesso si sa proprio tutto su Amici 22 e l’eliminato della quinta puntata del serale. In un precedente articolo vi avevamo riferito delle prime anticipazioni, che parlavano di un ballottaggio tra due allievi che si sono sfidati fino all’ultimo per rimanere nella scuola di Maria De Filippi. E ora abbiamo un ulteriore particolare in più, infatti l’influencer Amedeo Venza è stato in grado di dare in anteprima la notizia più attesa. Che ovviamente ha rattristato alcuni telespettatori e fatto sollevare altri.

Ma di Amici 22 non si è parlato unicamente per l’eliminato della quinta puntata del serale, ma anche di una decisione presa dalla padrona di casa. Maria De Filippi è stata costretta ad interrompere la registrazione. Per Cricca che, finito al ballottaggio, è scoppiato a piangere e non riusciva a fermarsi. “Cricca era così tanto dispiaciuto durante il ballottaggio che Maria ha dovuto fermare la registrazione (i suoi compagni l’hanno tutti consolato)”. Ma torniamo ora alla notizia iniziale.

Amici 22, chi è l’eliminato della quinta puntata del serale

Su Twitter e in particolare sulla pagina Gossip e Tv era giunta la prima notizia su chi fosse in ballo per l’esclusione dal talent show. Ad Amici 22 l’eliminato della quinta puntata del serale è uscito da due nomi, ovvero Federica Andreani e Ramon Agnelli. La prima è una cantante, mentre il secondo è un ballerino. Solo uno di loro ha proseguito l’avventura nel programma di Canale 5, invece chi ha subito l’eliminazione ha dovuto salutare tutti per l’ultima volta e fare ritorno a casa.

Venza ha rivelato che a perdere il ballottaggio sarebbe stata Federica, che faceva parte della squadra di Arisa e Raimondo Todaro. E Isa e Chia ha sottolineato un aspetto negativo proprio riguardante il team in questione, infatti anche nel quarto appuntamento avevano dovuto dire addio ad un altro allievo, il ballerino Alessio. Per avere la conferma ufficiale bisognerà però aspettare la messa in onda della puntata. I telespettatori vedranno tutto nella serata di sabato 15 aprile.

Federica Andreani, classe 1998, è nata a Roma ed è una cantante autodidatta. Solo lei e Angelina Mango erano le uniche artiste donna, ma ora la figlia del compiango cantautore sarà la sola a portare avanti questo onore, se le indiscrezioni fossero confermate.