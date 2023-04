Amici 22, il Serale è arrivato alla quinta puntata. La vedremo in onda sabato15 aprile 2023 ma com’è noto le registrazioni vengono realizzate il giovedì precedente. Per questo motivo alcune anticipazioni sono già uscite. Sappiamo che al ballottaggio finale sono finiti Ramon, che è il ballerino di Alessandra Celentano e Federica, cantante che gareggia nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

Chi è uscito definitivamente dalla scuola di Amici 22? Questo lo sapremo solo in puntata perché, ormai i fan del programma lo sanno, Maria De Filippi svela il risultato finale del ballottaggio solo quando gli allievi si trovano in Casetta, dunque senza la presenza del pubblico in studio, probabilmente anche per evitare spoiler.

Amici 22, perché Maria De Filippi interrompe la registrazione

Non si conosce il nome del nuovo eliminato da Amici 22 ma altre anticipazioni sì. Da SuperGuidaTv si scopre che ospiti della quinta puntata sono Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori. A loro è stato consegnato il Disco di platino per Origami all’alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, che in studio ha cantato il brano di Achille Lauro, Me ne frego.

Ancora: la prova Tim è stata vinta da Isobel, mentre durante il Guanto di sfida tra i professori, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno chiesto scusa ai loro rispettivi compagni, Silvio e Giorgia. Probabilmente nell’esibizione hanno dovuto scambiarsi qualche altro bacio. Arisa ha cantato Io ti vorrei baciare, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ballato sulle note di un tango.

Infine un retroscena curioso che arriva dal sito GossipTv: durante la puntata di Amici 22 Maria De Filippi è stata costretta ad interrompere la registrazione. Per Cricca che, finito al ballottaggio, è scoppiato a piangere e non riusciva a fermarsi. “Cricca era così tanto dispiaciuto durante il ballottaggio che Maria ha dovuto fermare la registrazione (i suoi compagni l’hanno tutti consolato)”, si legge.