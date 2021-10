Secondo molti, esperti e non, a Star in the Star, l’unico vero pesce fuor d’acqua è Andrea Pucci. Il comico sembra non avere molta dimestichezza con la musica e anche con le valutazioni dei concorrenti, facendo infuriare non solo gli altri giudici, ma anche i telespettatori. In una situazione già parecchio complessa infatti, quello di Pucci sembra quai Sun goffo tentativo di far ridere, anche quando non ce n’è assolutamente bisogno.

Il momento più alto è avvenuto quando la maschera di Pino Daniele ha interpretato il celebre brano ‘Quando’. Posato il microfono, il concorrente ha ascoltato il parere dei giudici. Il primo ad intervenire è stato appunto Andrea Pucci: non appena ha aperto bocca è subito incappato in una gaffe epica. Il fatto ha provocato anche la reazione indelicata di Marcella Bella, Claudio Amendola e del pubblico presente in studio (per non parlare delle offese ricevute su Twitter). Ma cosa è successo? “Io non sono mai stato convinto di Pino, i ‘Quando quando quando’ sono proprio lontani da come li faceva Daniele”, ha esordito Pucci.

Tutti sanno tuttavia che ‘Quando, quando, quando’ non è una canzone di Pino Daniele, ma di Tony Renis. In studio, il pubblico ha rumoreggiato non poco sentendo il parere di Andrea Pucci, segno evidente di protesta. Lo scivolone del comico non è passato inosservato nemmeno tra gli altri giurati: “I quando so due, perché se so tre è un’altra canzone”.





E ancora: “Dai, Tony Renis, ‘Quando, quando quando’, è famosissima”, ha sottolineato Claudio Amendola con toni alla romana. “Io comunque do 3 punti su 5 alla maschera di Pino”, ha chiosato Andrea Pucci, innescando altri mugugni da parte del pubblico. La parola è passata a Marcella Bella: “Stasera c’era meno magia delle scorse puntate“, ha puntualizzato la cantante.

“A lei nessuno dice niente?”, ha chiesto al pubblico Andrea Pucci, nel tentativo di perorare una disparità di trattamento riservato dal pubblico nei confronti suoi e di Marcella. Quest’ultima lo ha prontamente ‘bastonato’: “Il punto è che io do una motivazione a quel che dico”. Come se non bastasse, pure Amendola è tornato all’attacco: “Non sarà una questione di come uno si porge?”. Set, game.