Andrea Nicole non se l’aspettava a UeD. E invece l’esterna organizzata dal suo corteggiatore Alessandro si è trasformata in una bellissima sorpresa per la tronista e non solo. Tutto lo studio del dating show di Maria De Filippi si è commosso di fronte a quella scena in cui la stessa tronista non è riuscita a trattenere le lacrime.

Perché questa volta Alessandro Verdolini, il “rivale” di Ciprian, l’ha veramente lasciata senza parole preparando la nuova esterna con un’ospite speciale: la sua mamma. Il pubblico non era presente (non lo è mai durante le esterne dei protagonisti del programma), ma quando è andato in onda quel momento con Andrea Nicole, seduta al centro dello studio, si è sicuramente sciolto.

Andrea Nicole, la sorpresa di Alessandro

Quando Andrea Nicole si è seduta di fronte a uno schermo, Alessandro si è fatto da parte ed è partito il filmato che probabilmente mai pensava di vedere a UeD: un video messaggio da parte di sua mamma. E lei, in lacrime, ha ascoltato le sue parole, incredula per quello che stava accadendo in quello studio.





Andrea Nicole descritta dalla madre come “Intelligente, bella, intraprendente”, ma ha anche precisato che è sempre stata “piuttosto tosta, anche da piccolina”. Lei ha realizzato il fatto che la figlia si sentisse dentro il corpo sbagliato quando le ha consegnato una lettera. Ma “C’è voluto un po’”, ha confessato. “Il dolore era vedere che magari le facevano qualcosa, che non era in grado di difendersi”, ha continuato la mamma di Andrea Nicole.

Il supporto dei genitori è stato molto importante per la tronista e nella puntata di UeD si è percepito questo sostegno. La donna ha sottolineato che per lei “non è cambiato niente, Andrea era e Andrea è”. E quando le ha detto di essere fiera di lei, che è “la persona più coraggiosa che io abbia mai conosciuto” Andrea Nicole si è abbandonata al pianto. Tutti hanno apprezzato l’idea di Alessandro: Gianni Sperti ha ammesso di essersi commosso e anche il pubblico social ha speso solo belle parole per questa sorpresa.