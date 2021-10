Si torna a parlare del passato di Andrea Nicole, la tronista trans di Uomini e donne. È successo tutto durante l’ultima puntata di Uomini e Donne e la questione è uscita con il corteggiatore Alessandro. Naturalmente l’esterna in questione è stata mostrata ai telespettatori. Ma cosa è successo? Durante l’uscita a mostrato a lui una foto di quando andava alle scuole medie, ovvero anni prima della sua transizione iniziata con lo scoccare del diciottesimo anno di età.

“Alessandro è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo. Mostrare la foto? Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane”. Single da tre anni, Andrea Nicole un paio di settimane fa è tornata a parlare della sua transizione fra le pagine di Nuovo Tv.

Proprio Andrea Nicole ha raccontato: “L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”.





E ancora Andrea Nicole: “Per i miei genitori è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando”.

E conclude Andrea Nicole: “Si sono resi conto che era la scelta giusta per me. Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.