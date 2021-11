Attimi di tensione durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. A raccontarlo è la stessa Milly Carlucci e la cosa riguarda Andrea Iannone. Poco prima dell’inizio del programma, lo sportivo ha accusato un malore che l’ha costretto a lasciare lo studio. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez era pronto a scendere in pista per la prova a sorpresa che tutti i concorrenti hanno dovuto sostenere a inizio serata quando è corso in infermiera, scortato da alcuni autori e assistenti.

La padrona di casa ha inizialmente parlato di un disturbo allo stomaco mentre Lucrezia Lando, insegnante del 32enne, ha confermato che il suo allievo non era al top della forma già dal pomeriggio. Paolo Belli, che si è subito recato in infermeria, ha fatto sapere che Andrea Iannone resterà sotto osservazione nelle prossime ore. Ma non è finita, perché poco dopo il medico di produzione si è detto pronto a trasportare il pilota in ospedale. In un secondo momento ha preso la parola il diretto interessato, intenzionato più che mai a esibirsi nel varietà di Rai Uno.

“Ho preso troppi antidolorifici per il problema alla spalla che mi hanno procurato un problema gastrico. Voglio ballare, perché siamo qui per ballare. Dopo, forse, andrò al pronto soccorso per fare degli esami approfonditi”, ha detto il pilota. Alla fine il colpo di scena: Andrea Iannone è riuscito ad esibirsi con la sua Lucrezia Lando, con la quale si è creata una bella complicità.





Più di qualcuno ha spifferato di una vera e propria storia d’amore dietro le quinte della trasmissione Rai ma per il momento insegnante e allievo hanno preferito non sbilanciarsi troppo sulla loro intesa. Andrea Iannone e la sua partner si sono esibiti in una sensuale bachata che ha convinto i giurati, che si sono complimentati per i progressi compiuti dallo sportivo.

Nonostante il dolore alla spalla e i problemi gastrointestinali Iannone è riuscito a portare a termine la sua performance. Come saprete, Andrea Iannone è più che mai concentrato su questa avventura a Ballando con le Stelle: si sta impegnando a fondo e sta cercando di migliorare settimana dopo settimana. Riuscirà a risolvere il problema alla spalla e andare avanti?