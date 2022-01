Volano stracci tra virologi. Non è la prima volta che capita, ma questa volta il ‘confronto’ (unilaterale e a senso unico) è tra due big dell’informazione scientifica. Ora, cercando di non ridurre tutto alla solita rissa televisiva in cui lo spettatore ‘gode’ nel vedere il metaforico sangue di uno dei due idealisti combattenti, sarebbe interessante capire il senso dello scontro. Siamo all’interno del programma “Non è l’Arena”, condotto da Massimo Giletti. Qui, collegato da casa, c’è Andrea Crisanti, il noto microbiologo, accademico e divulgatore scientifico italiano.

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ha molto criticato le ultime affermazioni del collega Matteo Bassetti. Ma andiamo con ordine. Solo qualche giorno fa, Bassetti ha dichiarato che trova anacronistico il report quotidiano sul Covid. Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha dichiarato: “Continuo a pensare – aveva detto Bassetti all’Agi – che il report giornaliero andrebbe evitato. Siamo gli unici in Europa, un conto era un anno fa, un altro oggi con la popolazione vaccinata al 90%”.

Andrea Crisanti, il duro affondo su Bassetti

E ancora Bassetti: “Nei nostri reparti siamo ben oltre il 35% di ricoverati che con il Covid-19 non c’entrano nulla. Non hanno della malattia nessun sintomo, ma solo la positività al tampone per l’ingresso in ospedale. Anzi, dirò di più, questo avviene anche nella registrazione dei decessi. Se il paziente entra in ospedale per tutt’altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso Covid. Sono numeri assolutamente falsati”.





Così, da bravo giornalista, Massimo Giletti ha chiesto a Crisanti cosa pensasse della proposta del collega Matteo Bassetti di sospendere. A questo punto Andrea Crisanti, con la sua solita calma e pacatezza ha detto: “Quando lei guida in autostrada – dice Cristanti rivolto a Giletti – per capire se va veloce guarda l’indicatore di velocità e può controllare se si mette in pericolo”.

E ancora Andrea Crisanti: “Sul cruscotto della pandemia gli indicatori sono il numero dei casi, l’incidenza RT e il numero delle persone che vanno in ospedale e in rianimazione sono un effetto collaterale della diffusione del virus. Penso che le dichiarazioni – riferendosi alle parole di Bassetti – siano da analfabeti di epidemiologia”.