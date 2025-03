Lo spettacolo italiano ha perso una grande artista: Eleonora Giorgi è morta lunedì mattina, 3 marzo 2025, all’età di 71 anni. A rendere nota la triste notizia è stata la famiglia: “Si è spenta nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli”, la nota. Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, che l’aveva portata ad affrontare un intervento chirurgico e la chemioterapia. Da alcune settimane, l’attrice era ricoverata alla clinica Paideia di Roma, dove si è poi spenta.

L’attrice ha avuto amori importanti, il suo stesso figlio Paolo è noto sul piccolo schermo, proprio come la nuora Clizia Incorvaia. Non tutti sanno invece che Eleonora Giorgi era la sorella di Lamberto, noto giornalista e personaggio di spicco della tv romana. Lamberto è nato a Roma il primo marzo del 1949. La nonna era londinese mentre la mamma ungherese e il rapporto con Eleonora è sempre stato ottimo.

Leggi anche: “Mamma, tu…”. Morte Eleonora Giorgi, il gesto e le parole del figlio Paolo Ciavarro





Eleonora Giorgi, chi è il fratello Lamberto

E, come raccontato da lei anni fa, ha anche provato a trasmettergli la passione per i colori giallorossi: “Ho 4 fratelli tutti romanisti, tra cui mio fratello maggiore, Lamberto, che è un giornalista sportivo e noto tifoso della As Roma per le sue trasmissioni”. E ancora: Solo una volta sono andata allo stadio con Lamberto, che mi ha portato in curva, a vedere la Roma”.

Lamberto Giorgi ha mosso i primi passi negli anni ’70 a Radio Rai con la trasmissione “Radioinsieme”, curato e condotto da Jaja Fiastri e Sandro Merli. Ma, come ricostruisce Il Messaggero, la svolta è arrivata nel 1978 con il programma calcistico domenicale “Roma e Lazio dal primo minuto” su TVR Voxson. Il programma, che ha anche vinto un Telegatto, ha segnato intere generazioni ed è stato poi trasmesso anche su TeleRoma56 dal 1983 ma cambiando nome (In campo con Roma e Lazio).

Nonostante le offerte ricevute negli anni dalle emittenti nazionali, il fratello di Eleonora Giorgi ha sempre scelto di rimanere fedele alle tv locali. “Io sono come Totti. Non me la sono mai sentita di abbandonare Teleroma 56. Mi hanno cercato sia la Rai sia Mediaset, ma qui abbiamo dei riconoscimenti che le tv nazionali non avranno mai”, diceva in un’intervista. Lamberto Giorgi ha anche lanciato diversi giornalisti come Sandro Piccinini, Ugo Russo, Fabio Caressa, Pierluigi Pardo e Gianni Cerqueti. Nel 1982 è anche apparso nel film “Delitto sull’autostrada” diretto da Bruno Corbucci, interpretando il ruolo del presentatore del festival “Voci Nuove”.