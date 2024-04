La puntata di ieri del Serale di Amici23 è stata nel suo genere una puntata storica. Per la prima volta i telespettatori di Canale 5 hanno visto in gara nella fase finale dello spettacolo una allieva infortunata. Il caso ormai lo conoscono tutti, perché ha fatto discutere tantissimo. Parliamo della ballerina Gaia e del suo infortunio che la costringerà a uno stop di tre settimane.

Come sappiamo la produzione ha deciso di dare a Gaia una altra possibilità. Al suo posto per tre settimane si esibirà un’altra ballerina, dopodiché Gaia potrà tornare in gara. La decisione ha diviso sia il pubblico che gli stessi allievi. E ieri durante il Serale inevitabilmente il dibattito si è riacceso sui social. Sul caso è intervenuta poi pure Maria De Filippi.

Amici23, un gesto di Maria De Filippi ha fatto infuriare il pubblico. Cosa è successo

Abbiamo visto nei giorni scorsi l’insofferenza in casetta degli altri allievi del talent show quando è stato comunicato loro che Gaia sarebbe rimasta in gara nonostante l’infortunio. Molti dei suoi compagni hanno espresso dubbi sulla regolarità del proseguo della gara. Tra chi ha manifestato la propria perplessità c’erano il cantante Mida e la ballerina Marisol.

Gaia ci è rimasta malissimo. Non si aspettava queste reazioni da parte dei suoi amici con i quali ha condiviso mesi di sacrifici e studio, ma ha trovato comunque il coraggio di affrontarli : “Io non voglio lasciarmi sfuggire questa possibilità”, ha detto Gaia ai suoi compagni con tono forte e deciso.

Ieri tutti gli occhi dei telespettatori erano puntati su Gaia. L’attesa per vederla è durata poco perché subito ad inizio puntata è stata chiamata in sfida la proprio la squadra della ballerina infortunata. Gaia quindi è stata costretta a scendere dal palco per raggiungere il palcoscenico.

E’ a questo punto che si è verificata la scena che tanto ha diviso i social. Gaia infatti non ce la faceva a camminare, quindi è stata sollevata da due persone dello staff della trasmissione e portata a braccio fino alla postazione prevista. Lei alla fine si sentiva anche di camminare da sola e ha chiesto di provare, ma niente da fare. “Che scuorno”, ha poi esclamato in dialetto napoletano, manifestando un certo senso di vergogna. Poi si sente il comento di Maria De Filippi: “Poverina”.

io al posto di gaia mi sotterrerei avrei preferito 1000 volte tornarmene a casa con dignità che essere portata a destra e sinistra in braccio per tre settimane di fila mio dio che circo 💀💀#amici23

