“Ecco chi è!”. Amici, occhi puntati sulla sfidante Elena: dove l’abbiamo già vista

C’è una nuova sfidante ad Amici. La notizia è arrivata nella casetta con una lettera recapitata a Tommaso direttamente da Maria De Filippi. Nella puntata in diretta di domenica 14 novembre, dopo le esibizioni, l’allievo è risultato ultimo nella classifica stilata da J-Ax.

La professoressa di canto Anna Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Tommaso e l’allievo di Lorella Cuccarini ha ricevuto la notizia in casetta svelando il nome della sfidante: Elena Manuele. Dopo aver pronunciato il nome della cantante è balzata subito agli occhi di tutti la reazione di LDA, Luca D’Alessio, il figlio di Gigi.

Amici 21, dove l’abbiamo già visto la sfidante Elena Manuele

“No vi prego, ditemi che è un’altra Elena”, ha detto l’allievo di Rudy Zerby rivolgendosi a Maria De Filippi, per poi spiegare il motivo della sua reazione. Elena ed LDA si sono conosciuti al provino di ‘Amici 21’: “Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e Elena è arrivata. Le ho offerto la sigaretta. La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito. Ho detto per scherzare mettetela in sfida”.





Poi LDA si è rivolto al compagno di classe e amico Tommaso : “Ti prego, vinci tu”. Domenica 21 novembre è prevista la sfida tra il cantante padovano Tommaso Cesana ed Elena Manuele, classe 2003, 18 anni, originaria di San Gregorio di Catania, in Sicilia. La giovane cantante ha alle spalle una serie di successi ed è conosciuta per aver partecipato a un altro programma.

Nel 2018 ha vinto il festival di Sanremo Young battendo Raffaele Renda, concorrente della scorsa edizione di Amici, quella vinta dalla ballerina Giulia Stabile. In quella occasione la cantante aveva duettato con il grande Gino Paolo e Marco Masini cantando ‘Il cielo in una stanza’ e ‘Una lunga storia d’amore’.