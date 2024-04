Amici 23, altro show imperdibile di Rudy Zerbi. Ormai colpiscono quasi più le esibizioni dei professori nei guanti di sfida che le performance degli allievi che pure sono giunti alla fase finale del talent. L’ultima puntata del Serale di sabato 20 aprile ha visto pesanti eliminazioni, a partire da Gaia, che dopo l’infortunio è stata sostituita da Aurora Ranvestel. La ballerina si è comunque consolata con un importante contratto di lavoro.

Fuori anche Lil Jolie che ha perso il confronto con Sarah, rimandato dalla precedente puntata per l’insicurezza di Michele Bravi. Ospiti speciali della serata il cantante Enrico Nigiotti, che ha ricevuto il disco d’oro per il suo singolo “Cenerentola“, e la comica Barbara Foria. Tuttavia a far letteralmente impazzire il pubblico sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nel guanto di sfida a tema “dove mi porti”.

Leggi anche: “È lei la seconda eliminata!”. Amici 23: niente da fare per la stella del programma, ma monta la polemica





Rudy Zerbi dà spettacolo nel guanto di sfida: VIDEO

Ancora una volta Rudy Zerbi ha voluto ‘strafare’ durante il guanto di sfida. Con Alessandra Celentano si è presentato con una vistosa parrucca in testa. I due hanno scelto di ballare musica da discoteca. Alessandra indossava una maglia con la scritta “W Maria“, mentre Rudy ne aveva una con “W la Giuria“. Ancora una volta, immancabilmente, ha mostrato a tutti i suoi addominali finti…

Tuttavia il pezzo forte dell’esibizione è arrivato alla fine quando Rudy Zerbi si è avvicinato alla sfera stroboscopica. Maria gli ha urlato “Rudy non farlo”. Ma lui si è appesso alla palla e ha volteggiato nell’arria urlando “Vaiiiiii!!!”. Un momento davvero inatteso che ha colpito tutti. Tra gli spettatori non sono comunque mancati i commenti negativi: “Orrendi” e “È questo che è rimasto di Amici ……! 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲”.

Nella stessa sfida Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno scelto un musical, “West side story”. La coppia formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, invece, ha proposto un tango appassionato. Alla fine a vincere sono stati Cuccarini-Lo. Ma i protagonisti, scegliete voi se in positivo o negativo, ancora una volta, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

“Basta, questa è una farsa!”. Amici 23, brutte voci dalle anticipazioni: un giudice ci ricasca