Si avvicina a grandi passi la nuova edizione dell’amatissimo programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. Si partirà con la prima puntata a partire da sabato 18 settembre alle ore 14 su Canale 5. Poi dal 20 settembre si inizierà sempre sul quinto canale Mediaset con il daytime. E adesso è stata svelata una grande novità, mai accaduta in passato, che ovviamente è stata accolta sicuramente con grande piacere dal pubblico, che non vede l’ora possa materializzarsi ciò che vi stiamo per raccontare.

Intanto, Lorella Cuccarini è stata confermatissima nella prossima edizione di Amici. Ma per lei è in vista un grande cambiamento. Non sarà infatti più insegnante di danza, bensì di canto. Raimondo Todaro prenderà il suo posto mentre Lorella rimpiazzerà Arisa. Ma mentre la ballerina e showgirl si è mostrata entusiasta per la novità, in tanti l’hanno attaccata non ritenendola all’altezza del ruolo. Alle malelingue la stessa Lorella Cuccarini ha voluto rispondere a tono. “È stata una richiesta specifica di Maria”.

A riferire notizie importanti e inedite su ‘Amici’ ci ha pensato il solito informato Davide Maggio. Una novità di cui nessuno era a conoscenza, ma che rappresenterà un altro aspetto importante per la prossima edizione del talent show della De Filippi. Il sito ha comunque appreso la notizia analizzando la conferenza stampa del direttore di un canale, che avrà la possibilità di trasmettere alcune parti importanti della trasmissione. Cosa che finora non era decisamente mai avvenuta. Scopriamo di più.





Il direttore di La5, Marco Costa, ha dunque fatto sapere: “La5 offrirà uno spazio dedicato ad Amici. Nello specifico non sappiamo ancora come sarà strutturato”. Dunque, non sono state annunciate notizie nei minimi dettagli, ma indubbiamente si tratta di un vero colpaccio del canale, che si garantirà sicuramente molti ascolti. Ora il pubblico non aspetta altro che conoscere qualche particolare in più. Molto probabilmente tutto sarà svelato ufficialmente nei prossimi giorni con dei comunicati.

Maria De Filippi ama alla follia Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione, e la apprezza tantissimo per le sue qualità umane e professionali. E per il suo futuro ha in mente cose grandiose, come confermato da ‘Nuovo’: “Maria De Filippi crede molto in Giulia e ora ha grandi progetti per lei”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma sembra ormai certo che sarà presente in un’altra veste nella prossima edizione di ‘Amici’.