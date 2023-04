Clamoroso quanto sarebbe accaduto ad Amici 22. La produzione avrebbe fatto capire il nome dell’eliminato dalla sesta puntata del serale. Ovviamente, se tutto fosse vero al 100%, si tratterebbe di un errore grossolano che rovinerebbe quindi tutto. I telespettatori erano stati informati, tramite le anticipazioni, di un ballottaggio finale tra due allievi. Solo uno di loro rimarrà nella scuola di Maria De Filippi, mentre l’altro dovrà rinunciare per sempre all’obiettivo di vincere il programma.

Per evitare spoiler definitivi, che possano rovinare la sorpresa e avere ripercussioni sugli ascolti, ad Amici 22 la produzione ha preso la decisione di far comunicare a Maria il nome dell’eliminato, quando sono tutti in casetta e quindi a trasmissione finita. Ma ora sarebbe stata commessa una leggerezza e dunque il pubblico avrebbe ormai scoperto chi ha lasciato il talent show di Canale 5. Per averne certezza bisognerà attendere sabato 22 aprile, quando sarà trasmesso l’appuntamento registrato.

Amici 22, la produzione avrebbe svelato il nome dell’eliminato

Anche se non abbiamo ovviamente nessun comunicato ufficiale di Amici 22, quindi la produzione non ha realmente detto il nome di chi sarà eliminato, c’è stato un episodio che ha attirato l’attenzione degli utenti Twitter e che è stato segnalato dal sito Novella 2000. Possiamo dirvi che in ballottaggio sono finiti due allievi, precisamente Ramon e Cricca, e da questa immagine si capirebbe tutto. Si è trattato davvero di una disattenzione o è stata semplicemente una coincidenza? Andiamo a vedere cosa è successo.

Sono state pubblicate sui social alcune foto della sesta puntata del serale. Nella prima immagine, condivisa su Instagram da Elisabetta Soldati e scattate dal fotografo Gianluca Sarago, si vedono tutti i concorrenti di Amici 22 in posa. Gli internauti hanno però notato che solamente Cricca ha un abito di colore bianco, rispetto a vestiti scuri indossati dagli altri compagni. E quindi c’è chi sta portando avanti questa teoria, ovvero che questo look differente farebbe intuire che sia stato proprio lui ad andare via.

Novella 2000 ha anche aggiunto che non si possono avere sicurezze in merito, quindi non è da escludere che questa ipotesi di alcuni utenti sia totalmente priva di ogni fondamento. Non resta che pazientare ancora alcune ore prima di sapere tutto.