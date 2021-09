“In ospedale per accertamenti”. Paura per Martina Miliddi di Amici: cosa le è successo e come sta adesso

Paura e preoccupazione per Martina Miliddi. La ballerina che abbiamo conosciuto nell’ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, ha fatto parecchio parlare di sé ultimamente. Sotto i riflettori Martina ci è finita per il triangolo amoroso con Aka7even, con il quale ha avuto una relazione durante il programma e Raffaele Renda, suo attuale compagno. La storia con Luca Marzano ha lasciato degli strascichi.

Il cantante non ha accettato la fine del rapporto e ha più volte lanciato frecciate alla sua ex. Quest’ultima, dal canto suo, non fa che mandare dediche romantiche e messaggi amorosi al suo Raffaele con il quale ha trascorso le vacanze estive. Ma proprio nelle ultime ore Martina Miliddi ha spaventato moltissimo i suoi numerosi fan con un annuncio choc sui social. La ballerina ha raccontato di essere stata male ed essere finita in ospedale.

Soltanto due giorni fa Martina Miliddi compariva in splendida forma con Rosa Di Grazia in un avvincente balletto. Poi il messaggio social che ha fatto preoccupare i suoi follower: “Scusate dell’assenza. Sto leggermente meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta”. Con queste parole la ballerina di Amici ha fatto sapere di aver trascorso delle ore davvero complicate in cui si è reso necessario il ricovero in ospedale.





Fortunatamente ad oggi, lunedì 6 settembre, il peggio sembra essere alle spalle. “Va molto meglio – spiega la stessa Martina Miliddi – Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male. Ho avuto una piccola caduta oggi e sono andata al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo“.

La ballerina di Amici Martina Miliddi ha raccontato di essere finita all’ospedale a causa di una fortissima infiammazione. Lei stessa ha chiarito: “Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto”. Dopo alcune ore la stessa danzatrice ha rassicurato tutti: “Sto molto meglio, il cortisone fa miracoli”. E ha postato una story insieme all’amica Rosa Di Grazia che le è stata molto vicina in questo delicato momento.