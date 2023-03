“Maria, non ci sto!”. Amici 22, furia Cristiano Malgioglio contro il maestro: si è accorto di tutto

Amici, il Serale entra nel vivo: scintille tra Malgioglio, Giuseppe Giofré e Emanuel Lo. Nella seconta puntata del talent show di Maria De Filippi non sono certo mancate le emozioni e le tensioni. Non soltanto sfide ad alto tasso di spettacolarità, ma anche due eliminazioni ‘pesanti’. Il cantante Piccolo G e Gianmarco Petrelli hanno dovuto salutare e, con sguardo commosso, hanno deciso di ringraziare Maria De Filippi in primis, i professori e il pubblico che non hanno mai smesso di credere in loro.

Piccolo G ha dichiarato: “Sono partito ed ero molto scettico a dire la verità. Invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza. Poi mi ha dato una grande lezione, anzi tante. Comunque è un piacere avere il pubblico a favore come in questo momento e quindi ringrazio tutti voi. Cercherò di sembrare meno imprudente possibile…”. Tuttavia ha fatto discutere parecchio un guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo.

Caos su Emanuel Lo dopo il guanto di sfida tra Samu e Ramon

Grandi polemiche ha provocato il guanto di sfida di Emanuel Lo che ha fatto sfidare il suo allievo Samu con Ramon su un brano di hip hop. In settimana l’allievo di Alessandra Celentano si era lamentato parecchio per questa sfida, visto che lui è un ballerino di danza classica. Ma la maestra lo ha costretto ad accettare e così ieri, sabato 25 marzo, è andata in scena la sfida sulle note di “Let’s get it started”.

Ovviamente non c’è stata storia e Samu ha letteralmente stracciato l’avversario, come prevedibile. Subito dopo è scoppiato il caos con Alessandra Celentano che ha ribadito il suo disaccordo sul guanto. Ma fuori di sé è apparso Malgioglio che ha accusato Emanuel Lo di aver lanciato una sfida impossibile per Ramon per vincere facile. E poi ha votato proprio il ballerino di danza classica per il suo coraggio nell’accettare la sfida.

Emanuel Lo ha spiegato che lo scopo di queste sfide è far crescere gli allievi, ma Malgioglio non ha accettato alcuna spiegazione: “Non è il suo mondo. È come se mi mandassero a fare il trapezista o se io mi sfidassi con Placido Domingo”. Anche Michele Bravi ha detto di essere d’accordo, aggiungendo che neppure lui sarebbe in grado di cantare tutti gli stili. Colpo di scena con il voto di Giuseppe Giofré che ha giudicato la sfida “senza senso. Mi dispiace che adesso passa che l’hip hop si può fare in una settimana. Manca il groove, manca tutto”. E poi ha dato voto nullo facendo invalidare la prova cosicché nessuna squadra si è aggiudicata il punto.

