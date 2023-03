Amici 22, duro confronto ieri tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, tra i giudici volano parole grosse. Succede tutto dopo il guanto di sfida che il primo, che segue Ramon, ha lanciato a Ramon chiedendo che si misurasse contro Samu in una coreografia diversa dallo stile che è solito portare in scena. Una decisione che ha fatto immediatamente drizzare i capelli alla maestra Celentano che, com’è nel suo stile, non ha perso tempo.



Dice la maestra: “A prescindere da come eseguirà Ramon questa coreografia, non si può parlare solo di movimenti, come dice Emanuel, perché anche l’hip hop ha una sua tecnica, che non si può imparare in poco tempo e Ramon, non lo studia tutti i giorni come gli altri che fanno classico”. La risposta di Emanuel Lo non si è fatta attendere. “Stai dicendo delle cose ignoranti”, la maestra si infervora: “Sei tu che sei ignorante che dici una cosa del genere”.

Amici 22, Emanuel Lo: lite con Alessandra Celentano



Il battibecco non si è fermato qui. Continua Emanuel: “Questo è un guanto che io ho dato, non per la tecnica hip hop, per il movimento, secondo me Ramon è un bravissimo ballerino, quando esce fuori da quello, decade”. Alessandra Celentano difendendo il suo allievo:“Ma stai dicendo un’eresia. Sai qual è il problema? Che della tecnica non se ne parla più, e quei ballerini che tecnica ce l’hanno, vengono criticati”.



E la risposta: “Ramon uscendo dal suo, il movimento è povero, se sei ballerino lo sei sempre, nel classico, nell’hip hop, Ramon, potrà non essere perfetto a livello di stile, ma nel movimento doveva esserci”. Sui social i commenti si sono sprecati. Scrive un’utente: “Emanuel vorrei dirti che un ballerino è ballerino sempre, ma se uno nasce cresce vive studiando uno stile, difficilmente riesce a farne uno completamente discordante e mai studiato”.



“Non è come passare da modern a heels o a hiphop che sono movimenti più morbidi. si tratta di classico e hiphop”. E ancora: “Non trovo assolutamente onesto che un giudice di rifiuti di votare! Mai successo nella storia! Dal momento che accetti la sfida il problema è di chi accetta! Io eliminerei il giudice! Perché crei un precedente che non esiste! Allora si possono rifiutare tutti di votar! Fate ridere”.