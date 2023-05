Amici, Maria De Filippi è pronta alla rivoluzione: tante novità in arrivo e, sempre più probabile, due nuovi insegnanti. I nomi sono di primo piano e non appena si è diffusa la voce i social sono impazziti. Del resto l’attesa è altissima dopo che, appena poche settimane fa, la stagione è chiusa con meglio non avrebbe potuto. Ascolti record e la vittoria di Mattia Zenzola che, poi, ha messo tutti d’accordo o quasi. Mattia che è pronto a spiccare il volo anche se non esclude di rimanere nella scuola come ballerino professionista (e come sembra gli abbia proposto Maria De Filippi).

Per ora Mattia si gode il successo. La sbornia della vittoria non è ancora passata. Riecheggiano ancora le sue parole dopo il successo: “Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire. Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale. […] È un po’ presto per fare progetti, sono stato in una bolla fino a domenica sera, non so minimamente cosa mi aspetta, cercherò di continuare a studiare”.





Amici, Veronica Peparini e Kledi Kadiu nuovi insegnanti?

Chiusa la parentesi (senza offesa alcuna) Mattia Zenzola Maria De Filippi non ha perso tempo. Con il suo solito piglio e la sua forza incrollabile pare sia già al lavoro per ricostruire la squadra degli insegnanti del prossimo anno. Sembra, infatti, sempre più probabile l’addio di Arisa e Raimondo Todaro. Le motivazioni sarebbero diverse: per Arisa ci sarebbe il desiderio di concentrarsi sulla sua carriera con l’obiettivo di tornare, dopo anni, a Sanremo (tutti ricordano le lacrime per l’esclusione un anno fa).

Per Raimondo Todaro le cose sarebbero diverse: alla base ci sarebbe un litigio con Maria De Filippi e, di più, le sirene di Ballando con le stelle. Verità o meno, ecco che circolano nomi pesanti per il prossimo anno. Si legge nelle indiscrezioni come la lista dei pretendenti sia lunga e non manchino di personaggi di primo piano e, in alcuni casi, conosciuti anche al pubblico del talent.

Si legge nelle indiscrezioni come: “Oltre i nomi di Peparini e Kledi, che sarebbero di sicuro due graditi ritorni per il pubblico di Canale 5, (nei giorni scorsi si è anche parlato della carta Giuseppe Giofrè. Anche in questo caso il pubblico di Canale 5 accoglierebbe con felicità il ballerino dietro la cattedra di ballo di Amici di Maria De Filippi”. Maria De Filippi non conferma ma potrebbe esserci il suo via libera per Peparini e Kledi, secondo molti, anzi, sarebbe cosa fatta. Di più, per molti l’annuncio del ritorno delle coppia Kledi – Peparini sarebbe solo questione di tempo.