La finale di Amici 22 fa il boom degli ascolti. Maria De Filippi e la sua creatura sono arrivati all’ultimo capitolo di questa edizione che ha visto trionfare Mattia Zenzola. Il ballerino ha avuto la meglio su Angelina Mango, cantante figlia d’arte, l’australiana Isobel Kinnear e il cantante Wax, il cui vero nome è Matteo Lucido. I pronostici della vigilia sono stati dunque rispettati, a grandi linee era infatti proprio questa la classifica confezionata sulla base delle previsioni dei bookmaker.

Ascolti top, dicevamo. E ora, sui social e non solo e non certo da adesso, Amici è ovviamente in tendenza con giovani e adulti, appassionati di canto e ballo o semplici curiosi a caccia di notizie sui protagonisti. La 19enne Isobel, ad esempio, dopo essere stata allieva di Alessandra Celentano, è riuscita a firmare ben tre contratti proprio nelle ultime ore: 2 anni con l’agenzia AMCK Dance di Paolo Pecoraro, poi un invito alle finali delle audizione di “Chicago il musical”, da parte di Matteo Forte. Infine l’offerta di Tony Martin per sei mesi nel musical Chorus Line in Spagna.

Leggi anche: “Perché ha vinto Mattia”. Amici 22, Angelina battuta in finale: si scopre la verità sulla vittoria del ballerino





Gli ascolti record di Amici e il confronto con l’anno scorso

Sono stati ben 4 milioni e 860mila telespettatori a guardare l’attesissima finale di Amici slittata a domenica 14 maggio per la concomitanza con l’Eurovision Song Contest (vinto dalla svedese Loreen con la canzone Tattoo) della sera prima. Numeri importanti che equivalgono al 29,3% di share. Come dire che uno spettatore della tanto amata televisione su tre ha preferito passare la serata su Canale 5 in compagnia degli allievi della Scuola di Maria.

Rispetto all’anno scorso c’è la conferma che il talent show della Fascino continua a mietere successi e a piacere al pubblico italiano. Nel 2022 erano stati 4,3 milioni le persone incollate alla tv con un ottimo 28,6% di share. Insomma alla concorrenza sono rimaste le briciole. Ad esempio su Rai2 “Crossword Mysteries – Caduta libera” ha conquistato 736mila spettatori (3,6%). Il film “Edge of Tomorrow – Senza Domani” su Italia1 ha totalizzato 1 milione e 141mila telespettatori (6,1%).

Su Rai3 “Che Tempo che fa”, con Fabio Fazio che ha appena annunciato l’addio alla Rai, ha intrattenuto nella presentazione 2 milioni e 468mila spettatori (12,4%). Nella seconda parte dalle 22:30 circa “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” ha conquistato 1 milion e 592mila spettatori (10,4%). Su Rete4 il programma di approfondimento di Giuseppe Brindisi “Zona Bianca” ha interessato 570mila spettatori (3,6%). Infine su La7 “I Magnifici Sette” ha totalizzato solo, si fa per dire, 318mila spettatori ovvero l’1,7% di share.

“Io e Luciana dobbiamo dirvi una cosa importante”. Fabio Fazio, succede dopo la notizia dell’addio