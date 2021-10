“Salta Amici”. Ufficiale: stop per il talent di Maria De Filippi. La decisione di Mediaset e il motivo

Amici di Maria De Filippi, il cambiamento della programmazione. Non è il solo programma a subire un ‘salto’. Il motivo? A spiegarlo è stato un comunicato che ha precisato fin da subito la piccola variazione di rotta. Un cambiamento che ha tirato in ballo accanto al nome di Maria De Filippi anche quello di Silvia Toffanin.

La messa in onda di Amici era più che attesa per questa domanica eppure il pubblico italiano dovrà fare il piccolo sforzo di attendere ancora qualche ora. Infatti secondo quanto previsto dal palinsesto, ad avere la priorità sulla programmazione sarà proprio l’appuntamento sportivo con la Nazionale Italiana di calcio nella Nation League.

Quali le sorti di Maria De Filippi che, insieme alla collega Silvia Toffanin, ha già messo in panchina Barbara D’Urso? Amici di Maria De Filippi lascia almeno per questa settimana il posto agli Azzurri. Una vera e propria sfida, per una possibile rimonta della Nazionale, che andrà dunque in diretta dalle ore 15.





Una motivazione più che comprensibile, dunque, per non mettere alle strette il pubblico e non fare subire un brusco calo di ascolti al talent show più seguito d’Italia. Per la nuova puntata di Amici 2021, dunque, i tempi di attesa non sarebbero così tanto lunghi.

Infatti il programma dovrebbe essere stato confermato per lunedì 11 ottobre 2021 al posto di Uomini e Donne, quindi alle 14,45, per poi riprendere la sua regolare corsa a partire dal 17 ottobre. Un cambiamento che, se per Maria De Filippi è stato relativo, per Silvia Toffanin e il suo Verissimo appare più drastico. Infatti il secondo appuntamento del weekend sarà previsto per sabato 9 ottobre, per poi riprendere normalmente dal prossimo weekend.