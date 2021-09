“Ho deciso, lascio”. Amici, tegola per Maria De Filippi: molla un pezzo da novanta

Amici di Maria De Filippi, la notizia arriva inaspettata. Con un post pubblicato su Instagram, a parlare ai fan è stato proprio il gettonato danzatore, che non ha ovviamente dimenticato di tirare in ballo la padrona di casa, Maria De Filippi, per porgere i suoi più sentiti ringraziamenti. Tutto questo per annunciare il suo addio al programma.

Stiamo parlando proprio di Marcello Sacchetta che al programma di Amici deve moltissimo, persino l’aver avuto il grande dono di incontrare il grande amore della sua vita in Giulia Pauselli, ballerina professionista del programma e sua futura sposa. Un post lungo, curato nei minimi dettagli e culminato con un profondo grazie allo staff.

Queste le parole del danzatore: “Devo dirvi una cosa… Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting. Ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me”.





Marcello Sacchetta ha dunque ricordato tutti i ruoli vestiti nel corso del tempo nel programma che gli hanno permesso di crescere, quello di , “professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da fratello maggiore, da coreografo, da tecnico casting”. E questo grazie a Maria.

“Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me”. Marcello ha poi spiegato i motivi della scelta: “Ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni”. Cosa bolle in pentola per lui?