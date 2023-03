Anche la seconda puntata del serale di Amici 22 ha dato spazio a grandi scontri tra i prof della scuola. A dirsele di santa ragione sono stati, tra gli altri, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Una cosa che oramai è quasi un must di queste puntate. Tutto è cominciato quando i ZerbiCele sono scesi sul palco centrale con una grossa scatola. A questo punto Rudy Zerbi ha tirato fuori la mamma chioccia quella della scorsa volta. Ma non è finita perché poco dopo Rudy ha tirato fuori dal mazzo anche un gallo e ha detto ai colleghi uomini: “Visto che i maschietti hanno alzato la cresta abbiamo anche il gallo”.

Di tutta risposta, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, hanno deciso di regalare a Zerby & Co, una torta fatta con le uova di mamma chioccia. Grandi risate in studio, fino a quando Rudy Zerbi se n’è uscito con una delle sue freddure. L’uomo infatti era estremamente preoccupato che la torta fosse avvelenata e di tutta risposta il giudice ha fatto prima assaggiare la torta alla gallina di peluche prima di mangiarla lui.

Leggi anche: “Maria, non ci sto!”. Amici 22, furia Cristiano Malgioglio contro il maestro: si è accorto di tutto





Grandi scontri tra i prof della scuola di Amici 22

A quel punto Lorella Cuccarini, davvero senza parole, ha detto al collega: “Tu non stai bene”. A questo punto la sfida è entrata nel vivo e le squadre si sono sfidate in prove di canto e ballo. Nella prima prova Lorella ha schierato Cricca contro Ramon. Chi ha visto la puntata sa bene che l’esibizione di Cricca prevedeva dietro un passo a due con Elena D’Amario. Così, alla fine, lanciando una frecciatina a Cricca, Rudy ha detto che il passo a due era stato bello.

Allora Lorella è tuonata contro Rudy Zerbi: “Lo sappiamo che Cricca ti annoia, ma a me annoi moltissimo tu”. Niente da fare però per loro e il punto è andato a Ramon. Come se non bastasse anche Cristiano Malgioglio ha lanciato una frecciatina ad Alessandra Celentano dicendo di Maddalena: “Ho visto che l’amica Celentano le aveva dato della gatta, ma questa è una tigre”.

mamma chioccia Cuccarini 🐓 NON MI SENTO BENE #amici22 pic.twitter.com/lmSCKUgTSj — 🥀 Francesca 🥀 (@_cielodiperle) March 18, 2023

La pesantezza di Rudy Zerbi. Io non lo sopporto più. #Amici22 pic.twitter.com/nZFvPrtbw2 — gigi_TheLittleMermaid Era_Aquamixer•siren♒ (@gigi_mixersiren) March 20, 2023

E ancora: “La inviterei a casa della Celentano, le porterebbe via i tendaggi e la parrucca”. Alla fine anche la terza prova è andata nelle mani dei CuccaLo: tutto merito del duetto emozionante tra Cricca e Angelina contro Aaron. Quello che è successo dopo e lo raccontiamo nel pezzo sotto.

Leggi anche: “Chiudi la bocca!”. Amici 22, lite furiosa tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano