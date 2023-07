“Ha tradito Maria De Filippi”. Amici, clamoroso volta faccia: il volto noto in fuga verso la Rai

Amici, tra un mese e mezzo circa inizierà la nuova edizione del programma che, lo scorso giugno, si è conclusa con la vittoria Mattia Zenzola. Novità in arrivo, soprattutto tra gli insegnanti dove ballano nomi importanti. Conferme, tuttavia, ci saranno. La prima: Lorella Cuccarini. Nei giorni scorsi la profes aveva pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale pare aver confermato la sua partecipazione alla prossima stagione di Amici.

>“Eh sì, lo ha fatto davvero”. Antonella Fiordelisi, i fan lo scoprono dopo la rottura da Edoardo Donnamaria. Era inevitabile

Ad un follower che le chiedeva se avesse deciso se prendere parte o meno alla prossima edizione del programma ha risposta con una frase che ha pochi dubbi. La reazione dei fan è stata immediata: tanta felicità. “Secondo voi?”. Suggellando il tutto con un bacio. Il mistero, piuttosto, riguarda gli altri giudici a cominciare da Arisa che a Diva e Donna aveva confessato: “Questo talent mi dà sempre tantissimo, adoro stare lì però la mia vita non si può fermare lì”.





Amici, Arisa lascia: per lei pronto un ruolo The Voice Kid

Quindi, il suo obiettivo era quello di restare ad essere l’insegnante di Amici, ma senza che questo potesse precluderle qualche altra opportunità lavorativa. Ora cambia tutto. A rilanciare la bomba è Giuseppe Candela sulle colonne di Dagospia. Che scrive come la cantante non farà ritorno nella prossima edizione di Amici.

“Ci risiamo, Arisa lascia Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai: sarà in giuria The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma. Rosalba Pippa (suo vero nome) prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara a Sanremo 2024. Avvisate Amadeus…”.

Il suo pensiero sembrerebbe essere quello di andare al Festival di Sanremo. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più. Cosa succederà lo sapremo tra poco. Secondo quanto scritto dal sito Gossip e Tv, la trasmissione dovrebbe riprendere il prossimo 17 settembre, una volta terminata la stagione estiva.