“Non è possibile”. Beppe Vessicchio torna ad Amici ma è bufera: nessuno se lo aspettava

Amici, il Maestro Beppe Vessicchio nelle vesti del giudice. Una vera e propria sorpresa vedere il celebre direttore d’orchestra nell’ultimo pomeridiano del talent show con alla guida del timone l’intramontabile Maria De Filippi. Una puntata che in verità è l’ultima prima dell’attesissimo 18 marzo, quando gli allievi ‘promossi’ avranno modo di accedere al serale. Ma sul social è accaduto qualcosa.

In qualità di giudice, Beppe Vessicchio non poteva che esprimere il suo giudizio in merito alle perfomance degli allievi rimasti in gara. Ma la bufera pare si sia scatenata sui social dopo l’esibizione corale di 50 special dei Luna Pop. Alcuni utenti su Twitter non sembrano aver gradito il verdetto del direttore d’orchestra, tuonando contro il risultato della classifica.

Secondo quanto espresso dal maestro, il primo posto per LDA, seguito da Calma, Gio Montana e ultimo posto per Crytical, posto che al di là della classifica ad accedere al finale saranno tutti i 18 allievi. Il popolo del web non sembra aver accettato di vedere Crytical giù di qualche posizione rispetto al previsto.





Ma al di là delle critiche sollevate sulla classifica, il ritorno di Beppe Vessicchio ha certamente fatto piacere a molti altri. Resta però un dubbio da spazzare via: perchè Vessicchio ha precedentemente abbadonato la sua poltroncina nel talent? A rispondere è stato lui stesso sulle pagine de Il Corriere.

“Ad un certo punto la serialità tv si è interrotta, per tanti motivi, incluso un ricambio di personaggi. In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio”. Una pausa necessaria per il direttore d’orchestra, che dopo un po’ di tempo si dice pronto a riprendere quel posto.