“C’è un nuovo giudice baby”. Amici 24, super colpo di Maria De Filippi: per l’annuncio è questione di giorni

Amici 24 corre verso il serale, Maria De Filippi pensa ad un’autentica rivoluzione per dare nuova linfa al programma. Sembra infatti che sti per arrivare un nuovo giudice. Intanto Deddè è stato estromesso dal Serale tra le polemiche dei fan. Deddè, da parte sua, ha dato la sua versione dei fatti: “È stato un viaggio bellissimo. Ho avuto il piacere di conoscere persone stupende, di aprirmi e di lasciare una parte del mio mondo nel cuore di tanti”.

“La musica per me è vita, lo è sempre stato, non smetterò mai di sognare e di trasmettere ciò che sento. Grazie Amici, Maria, Anna e grazie a tutti i ragazzi che sono stati come una seconda famiglia per me in questi mesi”, ha scritto il cantante di Amici 24.





Amici 24, Fedez nuovo giudice del programma?

“Grazie a tutti coloro che si sono presi cura di me… ma soprattutto A VOI per l’affetto che mi avete dimostrato, ci sentiamo presto, Gabriele”, ha concluso. L’agenzia di stampa Adnkronos ha parlato intanto della possibilità che Fedez diventi anche uno dei giurati del serale del talent.“Il nome di Fedez si aggiunge così alle indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile presenza come giudice del serale di Amadeus”.

Anche quotidiano romano Il Messaggero crede nella possibilità che Fedez sbarchi a Mediaset: “Si parla di una possibile partecipazione fissa al talent show, magari come giudice del serale, affiancando personalità già rodate nel programma”.

E conclude ’ipotesi non è così improbabile. Fedez ha già esperienza nel ruolo di giudice, avendo ricoperto questo ruolo per diverse edizioni di X Factor. Il rapper, al momento impegnato a rilanciarsi nel mondo della musica, ha sempre dimostrato un forte interesse per il mondo della tv e dei talent“.