“Ma come…?”. A poco dall’inizio del Serale di Amici 24, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui suoi social una foto della sua squadra, ma l’insegnante ha commesso una piccola gaffe che non è sfuggita agli utenti del web. Ecco cosa è successo.

Questa sera, su Canale 5, parte ufficialmente il Serale della nuova edizione di Amici. Dopo settimane di attesa, cantanti e ballerini sono pronti a dare il via alla fase finale del talent show, con tante emozioni in arrivo. Le squadre dovranno affrontare tre manche e, come sempre, ci saranno due eliminazioni. Intanto, sul web circolano già alcune anticipazioni della prima puntata, registrata giovedì pomeriggio, che promette numerosi colpi di scena.

“Ma come?”. Amici 24, Lorella Cuccarini la combina grossa. E tutto prima del Serale

Nelle ultime ore, a finire sotto i riflettori è stata Lorella Cuccarini, ma vediamo cosa è successo. La professoressa ha pubblicato uno scatto della sua squadra, taggando i cantanti e i ballerini. Tuttavia, a causa di una piccola svista, ha taggato il profilo di Alessia (allieva di Alessandra Celentano) invece di quello di Asia. Non appena se n’è accorta, Lorella ha prontamente corretto l’errore, ma la gaffe non è passata inosservata ai fan del web, che si sono divertiti a commentarla.

La situazione non è solo una semplice gaffe social, ma evidenzia anche l’attenzione e la partecipazione del pubblico di Amici, sempre pronto a cogliere ogni dettaglio. I fan, infatti, non si limitano a guardare lo show, ma seguono da vicino anche le interazioni sui social, rendendo ogni piccolo errore un argomento di discussione. In questo caso, la simpatica svista di Lorella ha alimentato il divertimento e la curiosità del web, ma non ha oscurato l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova edizione del Serale.

I fan, nel frattempo, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella prima puntata di questo nuovo Serale. Chi riuscirà a conquistare la vittoria in questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.