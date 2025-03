Amici 24, duro scontro tra Anna Pettinelli e Deddè: è successo durante il daytime di oggi. A scatenare la lite la classifica dei cantanti. Deddé ha affermato di non capire il motivo per cui è arrivato penultimo in classifica perché si è sempre impegnato ed è stato puntuale. Allora Anna Pettinelli ha aperto il collegamento ed è intervenuta. “Mi sento presa in giro. Quando ci siamo visti io e te mi hai detto che ti sei impegnato, ma poi vedo questa classifica”.

Il cantante ha cercato di spiegare: “Vi invito a vedere i video delle lezioni”. “Mi stai dicendo che loro dicono bugie? Io ci rimango male, mi stai prendendo per il cuo”, ha risposto alzando la voce la prof di canto. “Non credo di essere mai arrivato in ritardo a una lezione, è capitato solo in quelle collettive che non mi impegnassi tanto. Negli altri criteri non penso di aver mai mancato qualcosa, consegne o compiti”.





Amici 24, Anna Pettinelli litiga con Deddè

Deddè mandato su tutte le furie Pettinelli: “Hai ragione tu? Loro dicono stronate? Già sei nei guai, se non ti prepari non so come fai a dormire la notte. Grazie del trattamento”. Poi ha chiuso la telefonata senza nemmeno salutare l’allievo. “Ho dato un mio parere, non voglio mancare di rispetto a nessuno”, ha concluso Deddè.

Il pubblico sui social ha commentato in massa: “Ragazzo, educatissimo, molto rispettoso e reale, che abbia fatto ritardi o no quello non lo so, so solo che la pettinelli quando schiamazza così e non da neanche spazio ai suoi allievi di parlare dimostra quanto in realtà sia più immatura di loro alla sua veneranda età”.

E ancora: “Tralasciando se ha talento o no , tralasciando se piace o meno, mi sembra quasi che sia un modo per eliminare questo ragazzo, la Pettinelli poi non lo fa parlare, non lo fa spiegare, non accetta opinioni diverse dalle sue .Il confronto è a due qui parlava solo lei non ascoltava e non c’è cosa peggiore di chi prevarica e non ti fa parlare”.