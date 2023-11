Colpo di scena ad Amici 23: sono due le eliminazioni dal programma, disposte nella nuova puntata che andrà in onda domenica 26 novembre su Canale 5. Nella giornata del 23 novembre c’è stata la registrazione, che ha visto dunque concretizzarsi questi addii dolorosi per loro. Ma in generale l’appuntamento con Maria De Filippi è stato molto interessante, anche grazie alla presenza di due ospiti vip che conoscevano molto bene la trasmissione.

Prima di dirvi chi ad Amici 23 se n’è andato per sempre, con due eliminazioni ormai ufficiali, la pagina social Gossip Tv ha scritto su X che “Nicholas ha la sfida in sospeso, perché il giudice ha deciso di fargli fare una comparata, settimana prossima, con lo sfidante. Maglia sospesa per Holden, in quanto risultato tra i tre che non fanno nulla in casetta. I ragazzi hanno dovuto fare i nomi dei tre che collaborano di meno in casetta: Holden, Ayle e Mida”.

Leggi anche: “Mi dispiace ma sei fuori”. Amici 23, colpo di scena: convocato ed eliminato a sorpresa





Amici 23, disposte due eliminazioni: chi va via

Parlando sempre di questo appuntamento di Amici 23, oltre alle due eliminazioni c’è stata la presenza in studio di due ospiti di eccezione del calibro di Gaia e Luigi Strangis. La gara di canto di Mew, Lil Jolie, Ayle e Petit, Holden e Mida, Sarah Toscano e Holy è stata giudicata da Stash ed Orietta Berti; quella di ballo di Dustin Taylor, Kumo e Sofia Cagnetti, Marisol, Giovanni Tesse e Gaia è stata invece giudicata da Rebecca Bianchi. Da segnalare anche l’assenza di Matthew che ha perso sua nonna.

Gossip Tv su X ha inoltre confermato che le due eliminate sono state la cantante Stella Cardone e la ballerina Chiara Porchianello. Stella, nata a Roma nel 2006, ha appunto 17 anni. Nella sua presentazione ha detto che abita nella capitale insieme alla madre e al padre nonché ai suoi due fratelli e ad un cane. Sarebbe single. Per quanto riguarda la sua avventura, era stata ammessa nella scuola di Amici grazie alla professoressa Anna Pettinelli.

Chiara è anche romana, ma è leggermente più grande di età rispetto a Stella, essendo classe 2004. Ha sempre amato la danza fin da piccola e all’Accademia del Balletto di Roma si è diplomata. Era entrata ad Amici grazie ad Emanuel Lo, ma ora la sua esperienza è volta al termine.