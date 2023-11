Purtroppo la notizia più brutta è stata comunicata nelle ultime ore: ad Amici 23 un allievo è stato definitivamente eliminato dalla scuola. A dirgli tutto è stato il suo insegnante, che con una mossa a sorpresa lo ha estromesso dal talent show di Maria De Filippi. Pianto e disperazione per lui, così come per altri compagni che si erano ovviamente affezionati. Ma il suo percorso si è dunque interrotto ufficialmente, come è stato possibile vedere nel daytime del 20 novembre.

Eppure nel corso della puntata di domenica 19 si pensava che potesse esserci ancora una chance per lui. Invece il professore di Amici lo ha convocato e ha detto all’allievo che è eliminato dalla trasmissione di Canale 5. Non è stato facile per lo studente accettare questa presa di posizione, che lo costringe a dire addio ai sogni di gloria televisivi. Anche se sicuramente continuerà a perseguire i suoi obiettivi anche al di fuori della scuola.

Amici, allievo ufficialmente eliminato: la decisione

A prendere questa drastica decisione è stato l’insegnante di ballo Emanuel Lo, che ha chiamato il concorrente di Amici dandogli la spiacevole notizia. Questo quanto detto all’allievo eliminato: “Non ti farei fare neanche la sfida, perché io la decisione con te l’ho già presa ed è quella di non continuare questo percorso“. Il ragazzo è scoppiato a piangere e ha potuto anche abbracciare gli altri compagni. Le sue parole sono state struggenti.

Ad essere stato mandato via da Amici il ballerino Elia Fiore, il quale ha commentato: “L’ho sempre saputo di essere per pochi, poi il passaggio dal pensarlo al realizzarlo come è avvenuto in questo periodo è brutto. Veramente brutto. Però va beh, è andata così, sono comunque contento di averci provato“. Si tratta, come ricordato dal sito Biccy, dell’allievo numero 4 ad essere stato eliminato da questa edizione ma il primo in qualità di ballerino.

Il maestro Emanuel Lo ha convocato in studio Elia perché ha preso una decisione importante #Amici23 pic.twitter.com/iVNhO0i6qG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 20, 2023

Per Elia è arrivato il momento di salutare il maestro Emanuel Lo e i suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/QjPMFzBnS3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 20, 2023

Alcuni telespettatori hanno criticato la scelta di Emanuel Lo di non permettere nemmeno ad Elia di affrontare la sfida. Solo dopo essersi esibito, secondo loro avrebbe dovuto prendere quella decisione definitiva.