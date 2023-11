Amici 23, si sa già l’eliminato della nuova puntata grazie alla segnalazione di un utente che ha beccato l’allievo fuori dalla scuola. Ma andiamo con ordine. Com’è noto, la puntata della domenica viene registrata il giovedì precedente dunque in rete sono già disponibili le anticipazioni per chi non ama le sorprese. Cosa vedremo il 19 novembre 2023, quando Maria De Filippi tornerà in studio con allievi e prof? Al solito i protagonisti di questa edizione si sono sfidati in gare di canto e di ballo, valutate rispettivamente da Achille Lauro e da Garrison e Nancy Berti.

Per quanto riguarda il canto, Holy Francisco si è aggiudicato l’ultimo posto mentre, per il ballo, ad arrivare in fondo alla classifica è stato Elia. Il pubblico di Amici sa bene che solitamente per l’ultimo classificato è prevista una sfida da affrontare nella puntata successiva. Ma a quanto pare questa volta le cose sarebbero andate diversamente. E c’è anche una foto, pubblicata dall’autore della segnalazione.

Leggi anche: “Poveri ragazzi…”. Scoppia il caso ad Amici 23, le critiche arrivano da fuori: Zerbi nel mirino





“L’hanno eliminato”: l’allievo di Amici 23 beccato fuori

La foto che in queste ore che precedono la puntata sta facendo il giro dei social arriva da una segnalazione pubblicata anche dal profilo Twitter GossipTV e riguarda il ballerino Elia Fiore. “Spoiler. Ho avvistato Elia Fiore a Tiburtina. Potrebbe aver perso la sfida e starà tornando a casa”.

Questo il contenuto della segnalazione. Che, non ci sarebbe nemmeno bisogno di specificare, è da prendere con le pinze. Intanto il ragazzo immortalato nel famoso fast food è girato di spalle, dunque anche se somiglia molto al ballerino di Amici 23 non c’è la certezza assoluta. Altro dubbio che non può non essere considerato riguarda le tempistiche.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵



🔴ELIA ELIMINATO, È STATO VISTO AL MAC STAMATTINA 🔴 #amici23 #amicispoiler pic.twitter.com/EGFyrPCcvA — PERLA VATIERO FAN NUMERO UNO (@Dany03__) November 17, 2023

Come da programma, Elia avrebbe dovuto affrontare la sfida nella registrazione di giovedì 23 novembre, proprio come accaduto per i suoi colleghi. Certo è che, per qualche motivo, la sfida potrebbe essere stata anticipata e quindi la vedremo all’interno del daytime della prossima settimana. Oppure il suo insegnante ha deciso di lasciarlo andare prima del previsto togliendoli la maglia. Non resta che aspettare.