Amici 23, pioggia di critiche in aula. La scuola di giovani talenti continua a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Così la classe dei giovanissimi allievi di Maria De Filippi alza l’asticella delle aspettative eppure, nonostante il successo, c’è chi non mette da parte alcune opinioni in merito a un dettaglio che non è di certo sfuggito agli occhi e soprattutto alle orecchie di un professionista. In particolar modo il super famoso ha preso di mira proprio l’insegnante si canto, Rudy Zerbi.

Luca Jurman attacca Rudy Zerbi e Amici, il motivo. Per l’ex volto del programma chiudere un occhio su questo non è possibile: Luca ha deciso di scagliarsi contro l’autotune usato anche ad Amici, rivolgendo le sue parole in particolar modo contro il cantante di canto. Il post è stato visto da tantissimi utenti, tra cui due famosi, che hanno dunque commentato apertamente.

Luca Jurman attacca Rudy Zerbi e Amici, il motivo: “Ora basta!”

“Panico ad Amici. Finalmente dopo un anno di lotta ci hanno ascoltato e brava Lorella ora si comincia a mettere in discussione la paraculaggine dell’Autotune. Lorella manda una lettera in cui chiede che tutti i cantanti si esibiscano senza Autotune e intanto panico”, scrive Luca Jurman, poi l’affondo a Zerbi: “Spara la più grande ca*ata del secolo… Ma in pratica, per loro chi canta sul serio e è intonato è antico invece chi stona come un cane è moderno!”.

E ancora: “Quindi basta! Da oggi via, tutti i veri grandi cantati a casa, ora le scuole di musica e canto chiuse… Ora fatevi una domanda e datevi due risposte”. Detto fatto la questione si è diffusa. Due vip hanno commentato il post dell’ex Amici: “Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta“, sono state le parole a commento del post di Luca da parte di Morgan.

Il celebre ex Bluvertigo è stato poi seguito anche da Mario Biondi: “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria“. Insomma, la questione sull’uso dell’Autotune usato nel corso del programma resta ancora aperta e divide il pubblico a metà. E non solo il pubblico. Chissà se nelle prossime ore l’insegnante di canto tirato in ballo deciderà di replicare.