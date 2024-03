Amici 23, imprevisto per Rudy Zerbi durante il guanto dei professori. Una prima puntata da brividi quella del Serale andata in onda nella serata di ieri, sabato 23 marzo. Gli ultimi giorni sono stati ad altissima tensione con diverse eliminazioni pesanti e soprattuto il caso Holden. Il giovane cantante prima ha sbroccato con Zerbi, poi imprecando ha lasciato la scuola salvo tornare poco dopo sui suoi passi.

Tuttavia, come sempre, non mancano anche i momenti di grande ilarità. Anche questa volta il talent show condotto da Maria De Filippi non ha tradito le attese. Vi andiamo a raccontare cosa è accaduto durante il guanto di sfida tra i professori con performance a tema cinematografico. Zerbi e Celentano hanno scelto “Barbie” e l’insegnante si è vestito da Ken, ma l’esibizione non è andata come previsto.

Leggi anche: “È finita”: addio in lacrime per la coppia di Amici. Lasciati alla vigilia del Serale





Rudy Zerbi cade e si fa male: Maria De Filippi ride a crepapelle

C’era grande curiosità di vedere Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ballare nei panni di Ken e Barbie. E già nel vederli di rosa vestiti i due hanno provocato risate e ilarità. Ma il ‘bello’, si fa per dire, è arrivato dopo. Durante la performance, infatti, Rudy è caduto e lo ha fatto in modo così goffo e buffo che sembrava tutto organizzato.

Maria De Filippi non ha potuto resistere ed è scoppiata a ridere come molti altri in studio e immaginiamo anche a casa. Poi la conduttrice ha chiesto al critico musicale se la caduta fosse prevista dalla coreografia e Rudy Zerbi ha negato: “No, mi sono fatto un male porco, ca**arola…”. Poi sconsolato ha aggiunto: “Non posso più giocare a paddle per sei mesi Maria”.

rudy zerbi travestito da ken scivola e cade a terra#Amici23

pic.twitter.com/cvsr5UbN0t — archivio reaction ☻ (@archivioreactio) March 23, 2024

Alessandra Celentano dal canto suo ha detto che il collega stava esagerando e che per poco non l’ammazzava. Rudy, però, ha chiarito: “Mi sono fatto un male, io credo di essermi roto un alluce. Chiedo se c’è un medico”. Anche Lorella Cuccarini ha commentato l’accaduto: “Credo sia una delle cose più mostruose che abbia mai visto”. Nella sfida Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno ballato sulle note del film Rocketman mentre Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno portato La febbre del sabato sera. Alla fine, però, con grande sorpresa a vincere sono stati proprio Zerbi e Celentano.

“Ha sbroccato con Zerbi e se n’è andato”. Caos ad Amici 23: la sfuriata e poi l’addio