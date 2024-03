Amici 23, una coppia nata nella scuola scoppia alla vigilia del Serale. Un colpo di scena anche per il pubblico, che ha assistito alla nascita di questa storia, una tra le tante di questa edizione. Il motivo dell’addio? Tra loro sembrava che stesse procedendo tutto bene, ma improvvisamente qualcosa è cambiato. A quanto pare da un po’ di tempo a questa parte sono sotto pressione e quindi si sono un po’ allontanati. E nell’ultima puntata andata in onda hanno affrontato l’argomento.

E non è finita bene. Dal primo confronto che hanno avuto sulle gradinate si è capito che alcune situazioni scolastiche li hanno portati a dedicarsi meno a coltivare le loro storia. La ballerina ha detto che il cantante dovrebbe ogni tanto fermarsi e riflettere su alcuni gesti sciocchi che però non gli vengono da fare. Lui ha risposto che quando ha dei momenti di difficoltà non riesce a concentrarsi sui gesti e aggiunto che magari non si trovano in sintonia con questi momenti. A volte ha bisogno lui e lei non c’è.

Amici 23, la coppia si dice addio alla vigilia del Serale

Gaia e Mida si erano avvicinati gradualmente ad Amici 23 e di fatto stavano insieme da 6 mesi prima di questo confronto che li ha portati all’addio e alle lacrime. Confronto da cui si è capito che non stanno passando molto tempo insieme negli ultimi tempi e questa cosa pesa molto alla ballerina.

Poi la mancanza di comunicazione, con lui che si chiude in se stesso quando non sta bene e non va da Gaia a sfogarsi. A questo punto Mida ha detto che le cose non stanno andando bene e quindi forse è il momento di prendere una decisione. Ha proposto una pausa, ma lei non è stata d’accordo.

questa parte mi ha completamente DISTRUTTA pic.twitter.com/VmnO7I15OU — Nat🌺 (@_NatNatiNatalia) March 22, 2024

Mida sapeva già quale sarebbe stata la sua risposta, dunque la soluzione migliore è quella di lasciarsi. Appurato questo, la reazione comunque è stata molto forte: entrambi si sono messi a piangere. Lei in particolare, che si è chiusa in stanza è scoppiata in lacrime, ma le telecamere hanno ripreso anche lui molto commosso. Ritorneranno insieme? Al momento non sono più una coppia di Amici 23.