Amici 23, a distanza di pochi giorni dall’uscita di Mew e Matthew arriva il messaggio a sorpresa di Lorella Cuccarini che della cantante è stata insegnante. Tra i possibili motivi citati per l’addio della coppia c’era stata l’ipotesi di una dura discussione con gli insegnati. Le speculazioni non si erano fermate qui. A scatenare le ultime polemiche era stato un post di una fonte pubblicato da Deianira Marzano. Posti dal quale si comprende come sembra che Mew abbia deciso di seguire il suo fidanzato Matthew.

Una scelta che avrebbe fatto infuriare i genitori di lei.“Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo – si legge nel post – “Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente”.





Amici 23, primo messaggio di Lorella Cuccarini a Mew

Parole ancora in attesa di conferma. Conferma che invece non serve per le parole di Lorella Cuccarini che per prima, in un video, rompe il silenzio sull’addio di Mew. Nel filmato si vede l’insegnante in macchina mentre ascolta una canzone di cui ha proprio Mew ha fatto una cover: “Ogni volta che sento questo pezzo penso a Vale“. Poi le manda un bacio e in sovraimpressione scrive “Ti penso”. Insomma, un legame fortissimo tra le due e, magari, un arrivederci a presto.

Intanto Lorella insieme ad Anna Pettinelli, dopo aver metabolizzato l’uscita di Mew, di comune accordo con la commissione interna, ha detto sì agli ingressi di due nuove allieve: Kia e Nahaze. Due ragazze che sembrano avere il talento giusto. Eppure ai fan non va giù. I questi giorni i commenti si sono sprecati con tante accuse alla produzione che avrebbe dimenticato la coppia formata da Mew e Matthew in fretta e furia.

“Nemmeno un’immagine sui saluti di questi due poveri ragazzi, Mew e Matthew, niente, cancellati! Postate un comunicato stampa contro Jurman, che anche lui contribuisce alla shitstorm esattamente come fate voi contro questi ragazzi a turno, facendo come vi pare, senza ritegno. E non fate nemmeno un video di saluti ai compagni e a quei discutibili “professori” che fanno questo programma, ma vergognatevi”.

