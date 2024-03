Amici 23, nella puntata di ieri domenica 10 marzo sono state assegnate le ultime maglie per il serale. In contemporanea arrivano le prime certezze, rilanciate da Davide Maggio, suoi nomi dei tre giudici. L’ultima puntata prima della volata finale ha sollevato tantissime polemiche. A finire sotto i riflettori è stato, soprattutto, il cantante Ayle che secondo molti non avrebbe dovuto arrivare al Serale. Il pubblico, come in ogni edizione che si rispetta, si è spaccato.

>> “Augusta è morta, è il suo corpo”. Va a trovare la figlia poi scompare per giorni. Dove l’hanno trovata: “Cosa le è successo”

“Ayle è stato, maleducato, strafottente e irrispettoso sin dall’ inizio, pessimo esempio per tutti, abbiamo capito che ormai la buona educazione è fuori moda per certa gente, ma fare andare avanti Ayle a discapito di altri allievi che sono stati umili, testa bassa e lavorato, lo trovo profondamente ingiusto, i suoi problemi personale non possono e non devono essere una giustificazione né una corsia preferenziale”.





Amici 23, spoiler sui tre giudici del serale: ecco chi sono

Commento con cui non è d’accordo un altro utente. Che scrive: “Tutta meritatissima, sia per il percorso artistico che per quello umano (tutti possono fare delle cavolate ma bisogna sapere dare una seconda possibilità) e tornando al percorso artistico è uno di quelli e dei pochi che canta ancora in maniera emotiva e chi se ne frega se non ha tutta sta precisione ormai conta altro. Anche perché se no metà dei cantanti italiani non esisterebbe”.

Intanto arrivano notizie sui giudici. Secondo le ultime anticipazioni riportate Davide Maggio i giudici del serale saranno gli stessi dell’anno scorso: Cristiano Malgioglio, il cantautore Michele Bravi e Giuseppe Gioffré, il ballerino calabrese in passato vincitore di un’edizione di ‘Amici’ nel circuito di danza poi diventato professionista dello spettacolo.

Come in passato i 15 allievi saranno divisi in tre squadre, capitanate ciascuna da un professore di canto e da uno di ballo. A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina. Nella squadra Zerbi-Celentano ci saranno Dustin, Holden, Marisol e Petit.