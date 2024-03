La notizia dell’eliminazione di Nahaze da Amici 23 ha fatto molto discutere. A distanza di due giorni la cantante ha deciso di dire la sua senza peli sulla lingua. Sono in molti a ritenere che sarebbe stato più giusto portare lei al serale piuttosto che Ayle. Anche i professori, del resto, non si erano trovati del tutto d’accordo. Così Anna Pettinelli, insegnante di Ayle E Nahaze, aveva giustificato la decisione di portare il primo al serale. “Voi due mi avete fatto cambiare idea continuamente e Maria lo sa. Siete così diversi e unici che mi avete messo in grande difficoltà”.

“Tu sei capace di spaccare tutto con un singolo, che la prima volta che lo senti è già una hit e lui riesce a toccare l’anima anche quando è stonato. Si lo sei, poi ti riprendi e ti correggi. Io ho deciso adesso, in questo istante, con l’emozione. Voglio dire che io vi ho capito e compreso. Siete due combattenti, ma io devo decidere”.





Amici 23, Nahaze ringrazia tutti dopo l’eliminazione dal programma

“E devo decidere per chi di vuoi due può regalare un’emozione in più, anche se stonando. Quindi ho scelto lui”. Davanti a questa scelta Nahaze era rimasta in silenzio, fino ad oggi. “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo bel percorso. È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica”, ha detto.

E ancora: “Grazie a chi ha streammato il mio singolo e soprattutto a chi continua a farlo”. Tantissimi i commenti di incoraggiamento arrivati. “Continua così, noi abbiamo visto il tuo talento e siamo sicuri che presto avrai quello che meriti e ancora di più”.

Per lei le porte di Amici non sono chiuse del tutto. Anna Pettinelli, infatti, la vorrebbe di nuovo a settembre: “Volevo darti una buona notizia. Mi sembrava giusto dirti che sei talmente brava, che mi piacerebbe se il prossimo anno ti presentassi ai casting di questo programma. Questa è un’opportunità che ti meriti tutta e che mi sembra giusto tu abbia. Tu vali tanto e in una maniera o nell’altra vedrai che verrai fuori”.