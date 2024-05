Amici 23, i fan di Holden in queste ore sono impegnatissimi sui social nel difendere il loro idolo, che è oggetto di critiche e attacchi su più fronti: da una parte del pubblico a casa, da alcuni insegnanti e anche da alcuni compagni di scuola. Per Joseph Carta si annuncia una nuova puntata del Serale davvero incandescente. E i telespettatori che lo amano fanno il possibile per sostenerlo.

Da poco abbiamo visto Holden scontrarsi in casetta con Mida subito dopo l’assegnazione del guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini che li vedrà confrontarsi su un brano di Madame: “Nel bene nel male”. Il cantante di “Rossofuoco” ha chiesto al compagno di decidersi presto sul guanto senza stare troppo ad aspettare. Da qui è scoppiata la lite tra i due allievi.

Amici 23, i fan di Holden contro Raimondo Todaro: “Ecco davvero perché non vuole Joseph in finale”

In casetta c’è stata anche la proiezioni dei video dei prof Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che si sono espressi su chi secondo loro dovrebbero essere i finalisti. Entrambi hanno escluso Holden dalla rosa migliori che meritano di ambire alla coppa di Amici 23. I tantissimi fan di Holden sui social non l’hanno presa benissimo, e sono partiti al contrattacco. In particolare contro Todaro.

“Non porterei in finale Holden, anche se mi piace tantissimo, per una serie di motivi: il primo è perché tra tutti a un certo punto ha mollato, e poi perché lo ritengo fortissimo nei suoi pezzi e meno nelle cover”, ha detto il professore di ballo latino americano senza tanti giri intorno. Parole che non hanno fatto per niente piacere a Holden.

Secondo alcuni fan del cantante di Nuvola ci sarebbero altre ragioni dietro il parere di Todaro. Qualcuno ha ripescato dal web e rilanciato il video i cui Holden si esibisce con affianco la ballerina Francesco Tocca, moglie di Todaro. Una prova che consisteva proprio nell’intesa tra ballerina e cantante. Come sanno i telespettatori di Amici, quella prova fece uscire fuori tutta la gelosia di Todaro.

“Ci vediamo fuori”, disse il prof prima che partisse la musica, come a dire: Holden, stai attento a dove metteva le mani. Ovviamente tutto in tono scherzoso. Ma nessuno ha dimenticato quella scena e adesso i fan di Holden la ripropongono sostenendo che sarebbe proprio questo il motivo dell’astio del prof verso il loro beniamino.

“Il vero motivo per cui Raimondo non vuole Holden in finale”, scrive un utente su X, postando il frame del passaggio più Hot del balletto. Un’altra persona di dice d’accordo con questa versione, ricordando che Holden aveva cambiato anche le parole della canzone per fare un omaggio alla ballerina: “Ti giuro… L’ho pensato anche io. Lui non ha superato il ‘Francesca Tocca non ti meriti però’”.