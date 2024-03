L’eliminazione di Kumo è destinata a far parlare. Sui social e sulle pagine ufficiali di Amici 23 i fan del programma di Maria De Filippi hanno dimostrato di non aver gradito la scelta. Un esempio? Ecco alcuni commenti che sono usciti fuori. “Non credo di ricordare qualcuno che è stato penalizzato più di questo ragazzo nella storia del programma. Kumo da settembre ha fatto un ottimo percorso, è sempre stato alto in classifica nei pomeridiani e sempre apprezzato dai giudici e professori”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale.

E ancora: “Poi ad un tratto, come un calzino usato, è stato messo in disparte, ostacolato e sottovalutato a partire dalla tiritera per la maglia del serale data all’ultimo momento. Questa eliminazione è un ulteriore esempio che probabilmente in questo programma non venga premiato il merito ed il talento ma si seguano dinamiche televisive, storie che fanno comodo”.





Amici 23, Kumo felice del percorso fatto all’interno della scuola

“Preferiti di uno o dell’altro con ragazzi che vengono estromessi senza nessuna pietà”. E ancora: “Aprite bene le orecchie, l’eliminazione di Kumo è il sintomo di qualcosa che non va”. E Kumo? Ha già dato la sua versione dei fatti durante la puntata. Poco prima che Maria annunciasse la sua eliminazione dopo il ballottaggio con Lil Jolie era stato molto chiaro.

“Devo dire la verità sono contento, ho improvvisato un po’ in una parte, mi sono sentito di farlo e l’ho fatto” dice il ballerino che, riferendosi a Martina, djce: “Con lei ho trovato un’amica e sono contento, perché io faccio fatica a parlare con le persone”. Parole commentate anche da Martina: “Non si apriva tantissimo, abbiamo trovato una sintonia, gli dicevo vai buttati, tanto non ti giudico, e poi si è iniziato ad aprire con me”.

“Può sembrare una persona dura da fuori, poi in realtà è molto sensibile, non lo fa vedere a tutti, mi fa piacere che si fidi di me”. Il ballerino: “Devo ringraziarla tanto, perché mi sono sentito un po’ a casa con lei“. Nonostante l’eliminazione Kumo è soddisfatto del percorso fatto, di come si è migliorato e delle persone incontrate sul suo cammino.