La tensione nella scuola di Amici 23 è alle stelle, a meno di un mese dalla fine del programma in gara sono rimasti appena otto allievi. Una di loro è crollata in un pianto disperato e Maria De Filippi è dovuta intervenire. L’ultimo serale, quello andato in onda lo scorso sabato 20 aprile, ha sollevato molte polemiche per l’eliminazione di Lil Jolie e di Aurora, arrivata nella scuola di Amici da mano di due settimane per prendere il posto di Gaia, infortunata al ginocchio.

Per Lil Jolie, per chi non lo sapesse, è arrivata comunque una gioia: ha firmato il suo primo contratto discografico con BMG, etichetta che vede tanti artisti della scena italiana e internazionale e ora s’impreziosirà con la presenza dell’ex allieva di Amici 23.





Amici 23, crollo Martina nella scuola: l’allieva in lacrime

“LIl Jolie, la giovane e talentuosa cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, firma con BMG”, si legge nell’annuncio arrivato nella giornata di lunedì 22 aprile che è stato subito condiviso dall’artista, emozionata di iniziare questo nuovo percorso discografico.

Nella scuola intanto la tensione è palpabile: Martina è scoppiata a piangere.

“Non ce la faccio. Se ne sono andate sia Lil Jolie che Gaia, non so più con chi sfogarmi in casetta. Sono rimasta l’unica della mia squadra. I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più. Sembra una cosa a mio sfavore il fatto che io abbia una bella voce. Mi sembra che sto facendo dei passi indietro”, ha detto commossa l’allieva.

E ancora: “Sono rimasta l’unica in squadra. I giudizi dei giudici mi stanno iniziando ad affossare. È dall’inizio che mi dicono solo che ho una bella voce. Sembra che sia un’arma a mio sfavore”. A quel punto, dopo avere visto il video e probabilmente informata da qualcuno della regia, è intervenuta Maria De Filippi, che si è precipitata in soccorso dell’allieva. La conduttrice ha aperto il collegamento, entrando virtualmene in casetta, provando a consolare Martina cha che poi si è calmata.