Anna Pettinelli ancora nell’occhio del ciclone, due allievi di Amici 23 si sentono presi di mira e hanno mostrato tutta la loro insofferenza. Si tratta di Mida e Martina, entrambi pensano di essere stati penalizzati dalla decisione dell’insegnante di affidargli un guanto di sfida. “Ma sembra più un guanto per me. Dovrebbe mettere in risalto me. Io non lo conosco lo spagnolo. Non è molto a favore mio”, ha tuonato Martina (che già in passato aveva avuto uno scontro con Anna).

>>“Cosa mi hanno fatto”. Francesco Benigno choc dopo la squalifica all’Isola dei Famosi: “Ecco la verità, fate girare”

Poi è arrivata la risposta di Mida: “Io ho un’idea. Penso che Anna sia molto furba. Mi dà una nocciolina, però in realtà la canzone ha un sound di un certo tipo. Vengo messo in una sfera in cui non è detto che io sia nel mio”. Poco dopo aver sentito questa parole Martina è tornata sull’argomento.





Amici 23, Martina ancora contro Pettinelli: “Guanto di sfida ingiusto”

Parlando con Sofia e Gaia ha detto: “Non è una cosa che mi mette in risalto, ma tra l’altro lei l’ha proprio detto. Vuol dire che noi il punto assicurato non ce l’abbiamo”. I commenti sono son sprecati, ma non tutti sono d’accordo con i ragazzi, specie con Mida. “Anna Pettinelli dovrebbe cambiare toni, sta parlando con un ragazzo non con un suo parente. che maleducata e se voi ritenete giusto questo atteggiamento, siete più maleducati di lei. forza Mida”. E ancora: “Fuori Anna, e di corsa. Basta, non se ne può più”.

E ancora: “E basta con i capricci… Sei lì dentro per cantare e allora fallo. Negli anni passati, non quello scorso, hanno fatto dei guanti allucinanti ma nessuno dei ragazzi si è rifiutato, anzi quando l’anno fatto hanno perso il punto. Ricordate Luigi contro Crytical? O Michele contro Christian? Ma di che stiamo parlando?”.

“Siete un’offesa per tutti i cantanti veri! Rifiutare guanti con richieste di BASE per un cantante. Finalmente ha accettato, era ora che facesse il suo dovere. Lorella è caduta in basso, davvero diseducativa! Per crescere devi accettare le sfide, fare cose nuove, punto!”.