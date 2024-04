Amici 23, sabato prossimo la quarta puntata del serale. In gara sono rimasti dieci allievi. Secondo le indiscrezioni solo uno sarà l’eliminato. Nelle ore scorse Martina ha contestato i guanti affidati a Mida e, in qualche modo, spiega di sentirsi tradita. “Non so come gestire questa cosa dei guanti. Anche a me mette in difficoltà questa cosa, anche se non lo dico mai. Sembra che io non sappia emozionare. Ok che ho una bella voce, ma non sono solo quella”, ha detto in aperta rottura con Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli contro la quale si è scagliata anche Sarah Toscano ha che replicato alle dure critiche ricevute da Anna Pettinelli. “La Pettinelli è dall’inizio dell’anno che dice che faccio sempre le solite mossette e che senza quelle non avrei niente. Dire a una persona “sei una lolita quando canti” è come dire non hai sostanza, non c’è proprio sostanza. Non è una cosa bella da dire”.

Amici 23, Sarah risponde alle critiche di Anna Pettinelli

“Non sono tipo Lil Jolie, che fa i pezzi impegnati, a me piace giocare sui pezzi, mi piace fare tutto. Non penso di essere uguale a nessuno qui dentro. Ognuno di noi ha una sua personalità. Io posso essere identificata nel gruppo come quella un pò più fresca…poi dipende sempre dai brani”. Di sicuro Maria De Filippi sarà informata dell’accaduto. Il fatto che tanti allievi si lamentano del comportameno dell’insegnante è un fatto grave che potrebbe non essere ignorato.

Intanto a prendere le difese di Sarah dalle critiche della Pettinelli ci hanno pensato i suoi compagni di scuola: tra tutti prima Martina e poi Holden. Holden, forse il più criticato di questa edizione di Amici, ha detto: “Mi è piaciuta molto la versione di Sarah, la fa sua…diversa dall’originale, ma comunque bella ed emozionante. È stata una grande sfida, l’hanno fatta bene tutte e due“.

A dire la sua anche Lil Jolie: “Io penso che in questo pezzo io ci stavo proprio dentro, esistevo solo io e la canzone in quel momento. Sono stata felice, sono tornata a casa contenta”. Ora per Anna Pettinelli si mette male.