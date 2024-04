L’annuncio è arrivato a serata inoltrata, ad essere eliminata da Amici 23 nella terza puntata del serale è una stella di prima grandezza. Non appena Maria De Filippi lo ha annunciato, i commenti social sono fioccati. “Amici non è più un talent, è uno spettacolo televisivo. Il dover a forza riequilibrare le squadre falsa tutto. Si riesce già a intuire chi verrà sacrificato. Quando si arriva a questo punto, credo che nel programma ci sia da rivedere qualcosa. Pensateci per il prossimo anno”.

“Ci sono spettatori cresciuti con Amici e un po’ proprio come accade con i vecchi amici incontrati dopo anni e molto cambiati, non si riconoscono più”. Scrive un’utente sulla pagina Instagram ufficiale del programma. E ancora: “Non conterà molto ma io sicuro non seguirò più il serale. È da anni che vengono eliminati ragazzi super talentuosi per mandare avanti i raccomandati incapaci!”.





Amici 23, Lucia eliminata l’allieva è stata sconfitta al ballottaggio

“È ora di basta. Poi dopo questa sera avete superato il limite, una delle possibili vincitrici della categoria ballo eliminata addirittura alla terza puntata”. Ade essere eliminata è stata Lucia che ha perso il ballottaggio con Gaia. Particolarmente toccante il momento dell’annuncio in cui Maria De Filippi ha detto a Lucia che avrebbe dovuto lasciare per sempre la scuola.

“Ho visto tantissimi ballerini passare di qua, venire eliminati e soffrire e stare male per questo, ma poi li ho visti crescere e fare il loro percorso – ha detto Maria De Filippi – Ribadisco che mi dispiace molto“. Frasi sulle quali il pubblico si è scatenato: “Scusate ma per me stasera sarebbe dovuta uscire Gaia, ma sappiamo tutti perché sta ancora dentro, è solo una mia opinione, quindi non insultatemi tutto l’albero genealogico grazie”.

Lucia Ferrari è una delle ballerine più talentuose di questa edizione del programma. Ha una storia particolare alle spalle: la ventunenne – compirà 22 anni il 29 maggio, è nata a Reno in Nevada negli Stadi Uniti da madre italiana e padre americano. Il suo trasferimento definitivo in Italia è recente e porta la data del 2021, anno nel quale ha vinto una borsa di studio per approfondire il mondo della danza.