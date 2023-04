“È impossibile”. Amici 22, Wax e Rudy Zerbi la strana teoria su di loro scatena i commenti

Amici 22, Rudy Zerbi e Wax, lo scontro continua. O meglio, ormai è diventata una saga, una storia da cui si potrebbe partire per realizzare un film o magari un romanzo. E adesso vi andiamo a raccontare un altro capitolo. Prima, però, dobbiamo fare alcuni passi indietro e ricordare cosa è successo tra l’allievo del talent show di Maria De Filippi e l’insegnante di canto. A quanto pare tra i due non scorre buon sangue.

Nelle scorse puntate di Amici 22 Wax, carattere piuttosto vivace, diciamo così, e Rudy Zerbi, uno che di certo quando ce l’ha sulla lingua la lascia partire a razzo senza pensarci su due volte si sono scontrati ripetutamente. Sono volate parole grosse: il cantante ha dato all’insegnante del “falso e basta***“. Lo stesso Zerbi che pochi giorni fa è stato beccato a dare della “mamma chioccia” ad Arisa che gli ha risposto a tono.

Rudy Zerbi e Wax, la scoperta incredibile

La scoperta delle ultime ore ha dell’incredibile. Per questo facevamo riferimento a un film o un romanzo, sembra una cosa orchestrata fin dall’inizio, o qualcosa del genere. Allora, ricapitolando, i due non si sopportano. Rudy Zerbi lo attacca appena può e Wax gli risponde come se non avesse peggior nemico all’infuori di lui. Com’era il detto? Chi si somiglia si piglia? Ecco, in questo caso forse i due si piglierebbero a cazzotti, al massimo.

Ma quello che si è scoperto recentemente aggiunge un tocco di pepe e mistero alla storia. Durante la puntata del Serale di sabato scorso Arisa ha mostrato la foto di Rudy Zerbi da giovane. Ebbene, a 20 anni l’insegnante di Amici era praticamente il gemello di Wax o giù di lì. Guardate e giudicate voi stessi.

piace scrive #amici22 pic.twitter.com/6vd8ErsMrI — sesse 🫐 AOTV (@sessenotsex) April 8, 2023

Che ve ne pare? Sono o non sono due gocce d’acqua? Sui social la gente si è già scatenata: “Ora si scopre che Wax è il figlio illegittimo di Zerbi di cui non sapeva nulla” o “Farei l’esame del DNA…” e via di questo passo. Come se non ci fosse già abbastanza da dire sui due. Ci mancava pure la somiglianza… una roba incredibile insomma. Com’era il detto? Ah sì, ‘gli opposti si attraggono”. In questo caso si assomigliano pure…

