Amici 22, Stefano De Martino potrebbe lasciare il suo ruolo nel programma di Maria De Filippi. Un’ipotesi che si fa sempre più concreta mentre il talent è tornato in video e continua a tenere incollati milioni di telespettatori a dispetto degli anni che passano. Ieri, per esempio, nonostante il talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier non è riuscita a battere Amici che ha catturato 2.595.000 spettatori e il 21.41% contro i 2.363.000 spettatori di zia Mara il 18.19% di share nella prima parte; 2.020.000 spettatori e il 16.03% di share nella seconda parte.



Eppure neanche per Amici le critiche mancano. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere la lite (e poi il chiarimento) tra Ramon e la maestra Alessandra Celentano che lo accusava di aver manipolato un’altra allieva spingendola a boicottare una prova. Il pubblico si era immediatamente diviso. “Ramon ha detto ciò che tutti pensiamo della Celentano. Si può esser d’accordo o non, ma il suo pensiero nel corso degli anni è sempre stato molto chiaro e preciso. In tutto ciò, Ramon è davvero un ragazzo d’oro”, scrive un’utente.

Leggi anche: “È meglio che tu sappia”. Belen Rodriguez avverte Stefano De Martino. Momento decisivo tra loro





Amici 22, Stefano De Martino potrebbe lasciare il programma: il motivo



Parole a cui replica un’altra utente: “Maestra Celentano sono d’accordo con lei su tutta la linea! Purtroppo nei suoi confronti si è insinuato un pregiudizio che preclude l’ascolto di quello che dice……questo mi dispiace tantissimo e spero tanto si riesca ad estirpare lasciando finalmente spazio alla comprensione del vero significato delle Sue parole!”.



Lasciando stare le beghe della scuola, pare che Stefano De Martino non sarà della partita la prossima partita. Il motivo? Gli impegni in Rai con diversi programmi – da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing – e uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5.



Nonostante tutto oggi Stefano De Martino non ha definitivamente chiuso le porte ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”. Senza Stefano, talento lanciato proprio da Maria De Filippi, il programma perderebbe qualcosa. C’è da giurarci che Maria farà di tutto per trattenerlo.

“Sì, lo voglio”. Stefano De Martino, bomba: in diretta arriva un annuncio top