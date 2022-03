È successo qualcosa di insolito ieri sera durante la diretta del serale di Amici di Maria de Filippi. In tanti infatti hanno fatto caso ad uno strano comportamento del pubblico in sala. Il fatto è che chi non ha seguito il pomeridiano avrà di certo notato questa particolarità quando si esibisce l’allievo di Rudy Zerbi. Ma perché? Cosa è successo? Per chi non lo sapesse, Luigi Strangis è di sicuro uno dei protagonisti di questa edizione.

Quando lui si esibisce, il pubblico impazzisce e lo segue. Insomma, si tratta di uno dei preferiti di quest’anno. Ma non è finita qua, ci sono anche tante cose che capitano durante le sue esibizioni. Si tratta di qualcosa che dà l’idea di un simbolo di Luigi Strangis ad Amici, ma qualcuno oramai la vede proprio come una vera e propria moda. Parliamo naturalmente dei suoi occhiali da sole bianchi. Il motivo? Il cantante si è presentato al pubblico di Canale 5 con un paio di occhiali che non passano di certo inosservati.





Il giovane infatti li ha indossati spesso durante il pomeridiano di Amici 21, soprattutto quando aveva voglia di nascondere le sue emozioni. La padrona di casa lo ha capito subito e ha giocato con lui su questo e infatti molto spesso, è stata la stessa conduttrice a chiedergli “Vuoi mettere gli occhiali?” quando Luigi Strangis era sul punto di commuoversi.

A quel punto, sono cominciati ad apparire sugli spalti gli occhiali da sole bianchi tra il pubblico e la cosa prosegue anche nel Serale di Amici 2022. Il motivo dunque per il quale c’erano tutti quegli occhiali bianchi tra il pubblico di Amici è presto detto. In pratica, adesso chi sostiene Luigi Strangis li indossa quando si esibisce.

E per Luigi Strangis non può che essere una gioia vedere tanta gente che lo segue anche in questi piccoli gesti, oltre che cantando le sue canzoni. Si tratta di un gesto di vicinanza all’artista, amatissimo e seguito molto più di altri. Naturalmente Rudy Zerbi non può che esserne felice e grato. E Maria? Anche lei, senza dubbio.

